Спаллетти покинет сборную Италии после матча с Молдовой в отборе на ЧМ-2026

Лучано Спалетти. Фото: Reuters

Национальная сборная Италии осталась без главного тренера. Лучано Спаллетти покинет команду после матча квалификации на чемпионат мира-2026 против Молдовы.

Об этом Спаллетти сам рассказал на пресс-конференции перед матчем против Молдовы.

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Лучано Спалетти. Фото: Reuters

Как уволили Спалетти

Спалетти, которому уже 66 лет, рассказал, что президент федерации Габриэле Гравина сообщил ему об увольнении. Лучано отметил, что не планировал увольняться.

"Я всегда рассматривал эту должность как службу на благо страны, поэтому готов содействовать в решении вопросов по контракту. Осознаю свою ответственность. В FIGC предоставили мне полную поддержку, но имеем такие результаты. Завтрашняя уверенная победа была бы лучшим подарком для моего преемника. Мне больно, ведь я не сумел показать себя с лучшей стороны. Мне жаль. Я понимал, что соглашаюсь на сложную миссию, и, к сожалению, не справился", — сказал Спаллетти.

Причиной отставки стали неутешительные результаты, последним из которых стало поражение Норвегии со счетом 0:3.

Спаллетти возглавил команду в августе 2023 года, заменив Роберто Манчини, и выиграл 11 из 23 матчей. На Евро-2024 Италия выбыла в 1/8 финала от Швейцарии (0:2), а в четвертьфинале Лиги наций 2024/25 уступила Германии.

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