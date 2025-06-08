Спаллетті залишає збірну Італії після матчу з Молдовою у відборі на ЧС-2026

Лучано Спалетті. Фото: Reuters

Національна збірна Італії залишилась без головного тренера. Лучано Спаллетті залишить команду після матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Молдови.

Про це Спаллетті сам розповів на пресконференції перед матчем проти Молдови.

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Лучано Спалетті. Фото: Reuters

Як звільнили Спалетті

Спалетті, якому вже 66 років, розповів, що президент федерації Габріеле Гравіна повідомив йому про звільнення. Лучано відзначив, що не планував звільнятись.

"Я завжди розглядав цю посаду як службу на благо країни, тому готовий сприяти у вирішенні питань щодо контракту. Усвідомлюю свою відповідальність. У FIGC надали мені повну підтримку, але маємо такі результати. Завтрашня впевнена перемога була б найкращим подарунком для мого наступника. Мені боляче, адже я не зумів показати себе з найкращого боку. Мені шкода. Я розумів, що погоджуюсь на складну місію, і, на жаль, не впорався", — сказав Спаллетті.

Причиною відставки стали невтішні результати, останнім з яких стала поразка Норвегії з рахунком 0:3.

Спаллетті очолив команду в серпні 2023 року, замінивши Роберто Манчіні, і виграв 11 із 23 матчів. На Євро-2024 Італія вибула в 1/8 фіналу від Швейцарії (0:2), а в чвертьфіналі Ліги націй 2024/25 поступилася Німеччині.

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