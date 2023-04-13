Спаллетти обвинил болельщиков в поражении Наполи от Милана в Лиге чемпионов

Лучано Спаллетти разочарован поражением "Наполи". Фото: Google

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти не стал критиковать своих подопечных за поражение от "Милана" (0:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Неаполитанцам не хватает опыта подобных противостояний, заявил тренер в интервью Pazzi Di Fanta.

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Впереди ответный матч

Спаллетти призвал не отчаиваться и ждать ответный поединок. Тренер доволен действиями своих футболистов. Специалист напомнил о том, что не смог выставить на матч оптимальный состав.

"Мои футболисты сделали на поле то, что я хотел. Мне не в чем их упрекнуть. Они проделали тяжелую работу и отлично справились. Разочаровал только результат.

"Наполи" все еще не хватает опыта поединков такого уровня. Характер команды продолжает формироваться. Но не стоит унывать, ведь впереди еще ответный матч", — напомнил Лучано Спаллетти.

Поддержка болельщиков важна

Тренер "Наполи" попросил болельщиков оказать команде более активную поддержку. Он привел в пример тиффози "Милана", который хорошо себя проявили на "Сан-Сиро".

"Атмосфера на матчах очень важна. Болельщики "Милана" придавали команде дополнительные силы, мы можем только позавидовать этому. Наши фаны устраивают молчаливый протест против действий руководства, но это влияет на "Наполи", — заявил Лучано Спаллетти.

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