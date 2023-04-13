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Спаллетти обвинил болельщиков в поражении "Наполи" от "Милана"

13 апреля 2023 08:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Спаллетти обвинил болельщиков в поражении Наполи от Милана в Лиге чемпионов
Лучано Спаллетти разочарован поражением "Наполи". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти не стал критиковать своих подопечных за поражение от "Милана" (0:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. 

Неаполитанцам не хватает опыта подобных противостояний, заявил тренер в интервью Pazzi Di Fanta

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"Милан" во второй раз подряд сумел обыграть "Наполи". После разгрома в недавнем матче Серии А со счетом 4:0 подопечные Стефано Пиоли справились с "партенопейцами" дома в еврокубковом  поединке. Исход встречи решил гол Беннасера. 

Милан — Наполи
Замбо-Ангисса удаляют с поля. Фото: Google

Впереди ответный матч

Спаллетти призвал не отчаиваться и ждать ответный поединок. Тренер доволен действиями своих футболистов. Специалист напомнил о том, что не смог выставить на матч оптимальный состав. 

"Мои футболисты сделали на поле то, что я хотел. Мне не в чем их упрекнуть. Они проделали тяжелую работу и отлично справились. Разочаровал только результат. 

"Наполи" все еще не хватает опыта поединков такого уровня. Характер команды продолжает формироваться. Но не стоит унывать, ведь впереди еще ответный матч", — напомнил Лучано Спаллетти. 

Поддержка болельщиков важна

Тренер "Наполи" попросил болельщиков оказать команде более активную поддержку. Он привел в пример тиффози "Милана", который хорошо себя проявили на "Сан-Сиро". 

"Атмосфера на матчах очень важна. Болельщики "Милана" придавали команде дополнительные силы, мы можем только позавидовать этому. Наши фаны устраивают молчаливый протест против действий руководства, но это влияет на "Наполи", — заявил Лучано Спаллетти. 

Напомним, Мирча Луческу может досрочно расторгнуть контракт с киевским "Динамо". Андрей Шевченко является одним из претендентов на тренерский пост в команде. 

Стало известно, где продолжит карьеру Андрей Ярмоленко. На капитана сборной Украину рассчитывает киевского "Динамо", но у него есть другое предложение. 

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. 

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не вернется в "Динамо" в ближайшее время. У него возник другой вариант продолжения карьеры.

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