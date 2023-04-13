Милан минимально одолел Наполи

Единственный мяч на счету Беннасера. Фото: Twitter/ACMilan

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Наполи" активно начал, но постепенно потерял обороты, позволив "Милану" использовать редкие контратаки и забить гол. Все же отсутствие из-за травмы нападающего Осимхена в составе лидера чемпионата Италии сказалось и гости не сумели отыграться.

Теперь миланцы на шаг ближе к полуфиналу, передает портал Новини.LIVE.

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Гол: Беннасер, 40

"Милан": Меньян, Томори, Эрнандес, Калабрия, Кьер, Тонали, Диас (Ребич, 80), Беннасер (Салемакерс, 67), Крунич, Жиру, Леау

"Наполе": Мерет, Ди Лоренцо, Мин Чже, Ррахмани, Руи (Оливера, 81), Лоботка, Кварацхелия (Полетано, 81), Зелинский (Ндомбеле, 81), Элмас, Замбо-Ангисса, Лосано (Распадари, 69)

Предупреждения: Беннасер, 60, Салемакерс, 90+3 - Зелински, 38, Замбо-Ангисса, 70, Ди Лоренцо, 70, Замбо-Ангисса, 74, Мин Чже, 78, Ррахмани, 90+3

Удаление: Замбо-Ангисса, 74

Игра без лидеров

После победы со счетом 4:0 над лидером Серии А болельщики "Милана" ждали еще одной уверенной победы дома. Тем более помочь "Наполи" не мог бомбардир Осимхен, но и в составе "Россо-нери" отсутствовал один из лидеров – Ибрахимович.

Но с самого дебюта высокий темп предложила команда Лучано Спаллетти, правда, выдержать его не смогла. А вот подопечные Стефано Пиоли начали организовывать редкие, но очень опасные контратаки.

В середине первого тайма Рафаэл Леау удивительно скрылся со своей половины поля и чуть не открыл счет – он пробил рядом с дальней стойкой. А голевую атаку вскоре начал Браим Диас. Он технически защитил мяч в центре поля под прессингом Мариу Руя и Лоботки, дотащил его до чужой штрафной и разыграл комбинацию. Беннасер получил пас от Леау и открыл счет.

Что интересно, на перерыв хозяева могли уходить при счете 2:0. Уже в компенсированное к первому тайма время Кьер после подачи с углового пробил со второго этажа в перекладину.

После перерыва хозяева отдали мяч сопернику, но опасных моментов почти не было. На 74-й минуте Замбо-Ангисса в составе гостей еще и заработал удаление за вторую желтую. Пропустит следующий матч также Мин Дже Ким.

В концовке можно вспомнить разве что момент Ди Лоренцо, но Меньян спас свою команду.

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