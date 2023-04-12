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Вдала ніч в Лісабоні: "Інтер" зробив крок в півфінал Ліги чемпіонів

12 квітня 2023 06:15
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Інтер переміг Бенфіку на виїзді
Італійці здобули перемогу над "Бенфікою" на виїзді. Фото: twitter.com/Inter
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Міланський "Інтер" розпочав двоматчеве чвертьфінальне протистояння Ліги чемпіонів з перемоги над "Бенфікою" на виїзді. Це була єдина пара цієї стадії ЛЧ, в якій не були представлені переможці національних чемпіонатів.

"Нерадзуррі" зробили серйозну заявку на прохід далі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидві команди підійшли до матчу з кадровими втратами. У "Бенфіки" не було двох ключових захисників, Ніколаса Отаменді та Олександра Ба. "Інтер" також мав проблеми зі складом, оскільки не міг розраховувати на Мілана Шкрініара та Хакана Чалханоглу.

"Бенфіка" — "Інтер" – 0:2
Голи: Барелла, 51, Лукаку, 82

"Бенфіка": Влаходімос — Жілберту, Сілва, Морату, Грімальд — Флорентіну (Нерес, 64), Чікіньо — Маріу, Рафа, Аурснес — Рамуш

"Інтер": Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні (Де Врей, 90+1) — Думфріс (Д'Амброзіо, 86), Барелла, Брозовіч, Мхітарян, Дімарко (Госенс, 63) — Лаутаро (Корреа, 63), Джеко (Лукаку, 63)

Перед матчем фаворитом вважалася "Бенфіка". Команда лідирує в національній першості та випередила такі гранди, як "ПСЖ" і "Ювентус" у своїй групі Ліги чемпіонів. З іншого боку, "Інтер" не міг перемогти 6 матчів поспіль.

Впродовж першого тайму "Бенфіка" створила декілька гострих моментів, зокрема Рафа бив з меж штрафного майданчика, Онана врятував італійців. "Інтер" активізувався наприкінці тайму, але не зміг створити реальної небезпеки.

У другому таймі господарі продовжили йти вперед, але саме "Інтер" забив перший гол. З лівого флангу Бастоні навісив м'яч у штрафний майданчик, а Барела головою пробив м'яч у дальній кут воріт.

Другий гол підопічні Індзагі провели з пенальті. Після подачі Дюмфріса м'яч влучив в руку Жоау Маріу в штрафному майданчику "Бенфіки". Пенальті впевнено реалізував Лукаку.

Наприкінці матчу у лісабонців знову був шанс, але воротар "Інтера" залишив ворота сухими. Тепер перед "Бенфікою" важке завдання відіграти 2 м’ячі у матчі відповіді.

Англійський "Манчестер Сіті" впевнено переміг на стадіоні "Етіхад" мюнхенську "Баварію" у рамках першого чвертьфіналу плей-офф Ліги чемпіонів.

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Півзахисник збірної України Михайло Мудрик наступного літа може змінити клуб. У "Челсі" дійшли висновку, що молодий футболіст поки що не може стати гравцем основи лондонського клубу.

 

 

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