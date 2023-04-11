Матч гідний фіналу — чим закінчилася перестрілка Ман Сіті та Баварії

Родрі забив свій перший гол у Лізі чемпіонів. Фото: Google.

Англійський "Манчестер Сіті" прийняв на стадіоні "Етіхад" мюнхенську "Баварію" у рамках першого чвертьфіналу плей-офф Ліги чемпіонів. Хосеп Гвардіола протистояв своїй колишній команді.

Це був матч двох рівних суперників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головною перевагою господарів поля було те, що Гвардіола працює у "Сіті" вже сім років. Тухель очолив "Баварію" зовсім недавно, не минуло й місяця. Він не мав часу ознайомитися з можливостями футболістів. Про експерименти й не йшлося.

"Манчестер Сіті" — "Баварія" — 3:0 (1:0)

Голи: Родрі, 26; Сілва, 70; Холанд, 76.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Аканджі, Рубен Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Бернарду Сілва, Де Брюйне (Альварес, 68), Гюндоган (капітан), Гриліш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

"Баварія": Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лігт, Девіс (Канселу, 81) — Горецка, Мусіала (Мане, 69), Кімміх (капітан) — Коман, Гнабрі (Мюллер, 80), Сане.

Тренер: Томас Тухель.

"Баварія" є рекордсменом за кількістю виходів до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Наставник мюнхенської команди вирішив залишити у запасі Жоау Канселу, якому хотілося багато довести своїй колишній команді.

Суперники розпочали поєдинок на високих швидкостях, але небезпечних моментів у першому таймі майже не було. На дев'ятій хвилині зустрічі Холанд пресингував Зоммера, який в останній момент вибив м'яча з-під ніг форварда. Біля протилежних воріт атаки німців будували через напівфланг, за який відповідав Аканджі. Захисник постійно помилявся, але гостям не виходило скористатися його промахами.

Гол став несподіванкою. На 27-й хвилині Родрі отримав передачу перед чужим штрафним і сильним обвідним ударом забив у верхній кут воріт "Баварії", 1:0. Незабаром Зоммер не зумів забрати м'яч у руки під пресингом Гриліша, але відразу впорався з ударом від Гюндогана.

Ерлінг Холанд виграє єдиноборство. Фото: Google

Після перерви

Другий тайм розпочався із щільного удару у виконанні Сане. Едерсон не зміг зафіксувати м'яч у руках, але воротаря підстрахував захисник. Біля протилежних воріт захисники "Баварії" заблокували спробу забити у виконанні Холанда.

На 70-й хвилині, коли травмований Де Брюйне покинув поле, господарі забили другий м'яч. "Сіті" скористався помилкою оборони "Баварії", Холанд м'яко навісив ліворуч на дальню штангу, де Бернарду Сілву спокійно пробив у порожній кут воріт, 2:0.

Через кілька хвилин Стоунз на лівому краю штрафного майданчика відгукнувся на передачу з глибини поля і головою скинув м'яч на Холанда. Ерлінг забив свій 11 гол у Лізі чемпіонів і 45 — загалом цього сезону, 3:0.

"Манчестер Сіті" зробив впевнений крок на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів. "Баварія" може розраховувати лише на диво.

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