Матч достойный финала — чем закончилась перестрелка Ман Сити и Баварии

Родри забил свой первый гол в Лиге чемпионов. Фото: Google.

Английский "Манчестер Сити" принял на стадионе "Этихад" мюнхенскую "Баварию" в рамках первого четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола противостоял своей бывшей команде.

Это был матч двух равных соперников, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Главным преимуществом хозяев поля было то, что Гвардиола работает в "Сити" уже семь лет. Тухель возглавил "Баварию" совсем недавно, не прошло и месяца. У него не было времени ознакомиться с возможностями футболистов. Об экспериментах и речи не шло.

"Манчестер Сити" — "Бавария" — 3:0 (1:0)

Голы: Родри, 26; Силва, 70; Холанд, 76.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Аканджи, Рубен Диаш, Аке — Стоунз, Родри — Бернарду Силва, Де Брюйне (Альварес, 68), Гюндоган (капитан), Грилиш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардиола.

"Бавария": Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лигт, Дэвис (Канселу, 81) — Горецка, Мусиала (Мане, 69), Киммих (капитан) — Коман, Гнабри (Мюллер, 80), Сане.

Тренер: Томас Тухель.

"Бавария" является рекордсменом по количеству выходов в четвертьфинал Лиги чемпионов. Наставник мюнхенской команды решил оставить в запасе Жоау Канселу, которому хотелось много доказать своей бывшей команде.

Соперники начали поединок на высоких скоростях, но опасных моментов в первом тайме почти не было. На девятой минуте встречи Холанд прессинговал Зоммера, который в последний момент выбил мяч из-под ног форварда. У противоположных ворот атаки немцев строились через полуфланг, за который отвечал Аканджи. Защитник постоянно ошибался, но у гостей не получалось воспользоваться его промахами.

Гол стал неожиданностью. На 27-й минуте Родри получил передачу перед чужой штрафной и сильным обводящим ударом забил в верхний угол ворот "Баварии", 1:0. Вскоре Зоммер не сумел забрать мяч в руки под прессингом Грилиша, но сразу же справился с ударом в упор от Гюндогана.

Эрлинг Холанд выигрывает единоборство. Фото: Google

После перерыва

Второй тайм начался с плотного удара в исполнении Сане. Эдерсон не смог зафиксировать мяч в руках, но вратаря подстраховал защитник. У противоположных ворот защитники "Баварии" заблокировали попытку забить в исполнении Холанда.

На 70-й минуте, когда травмированный Де Брюйне уже покинул поле, хозяева забили второй мяч. "Сити" воспользовался ошибкой обороны "Баварии", Холанд мягко навесил слева на дальнюю штангу, где Бернарду Силва спокойно пробил в пустой угол ворот, 2:0.

Через несколько минут Стоунз на левом краю штрафной откликнулся на передачу из глубины поля и головой сбросил мяч на Холанда. Эрлинг забил свой 11 гол в Лиге чемпионов и 45 — в целом в этом сезоне, 3:0.

"Манчестер Сити" сделал уверенный шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов. "Бавария" может рассчитывать только на чудо.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб. Известны претенденты на украинского футболиста.

Молодая украинская футбольная судья София Причина стала известна после скандального инцидента, случившегося в матче Первой лиги.

Украинский боксер Александр Усик и его супруга Екатерина покинули Украины. Пара опубликовала прощальное фото из аэропорта.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не вернется в "Динамо" в ближайшее время. У него возник другой вариант продолжения карьеры.