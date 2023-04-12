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Удачная ночь в Лиссабоне: "Интер" сделал шаг в полуфинал Лиги чемпионов

12 апреля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Интер победил Бенфику на выезде
Итальянцы одержали победу над "Бенфикой" на выезде. Фото: twitter.com/Inter
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Миланский "Интер" начал двухматчевое четвертьфинальное противостояние Лиги чемпионов с победы над "Бенфикой" на выезде. Это была единственная пара этой стадии ЛЧ, в которой не были представлены победители национальных чемпионатов.

"Нерадзурри" сделали серьезную заявку на проход дальше, сообщает портал Новини.LIVE.

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Обе команды подошли к матчу с кадровыми потерями. У "Бенфики" не было двух ключевых защитников, Николаса Отаменди и Александра Ба. У "Интера" также были проблемы с составом, поскольку не мог рассчитывать на Милана Скриниара и Хакана Чалханоглу.

"Бенфика" - " Интер" – 0:2
Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82

"Бенфика": Влаходимос - Жилберту, Силва, Морату, Гримальд - Флорентину (Нерес, 64), Чикиньо - Мариу, Рафа, Аурснес - Рамуш

"Интер": Онана - Дармиан, Ачерби, Бастони (Де Врей, 90+1) - Думфрис (Д'Амброзио, 86), Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс, 63) - Лаутаро (Корреа, 63), Джеко (Лукаку, 63)

Перед матчем фаворитом считалась "Бенфика". Команда лидирует в национальном первенстве и опередила такие гранды как "ПСЖ" и "Ювентус" в своей группе Лиги чемпионов. С другой стороны, "Интер" не мог победить шесть матчей подряд.

В течение первого тайма "Бенфика" создала несколько острых моментов, в том числе Рафа бил из пределов штрафной, Онана спас итальянцев. "Интер" активизировался в конце тайма, но не смог создать реальную опасность.

Во втором тайме хозяева продолжили идти вперед, но именно "Интер" забил первый гол. С левого фланга Бастони навесил мяч в штрафную, а Барела головой пробил мяч в дальний угол ворот.

Второй гол подопечные Индзаги провели с пенальти. После подачи Дюмфриса мяч попал в руку Жоау Мариу в штрафной "Бенфики". Пенальти уверенно реализовал Лукаку.

В конце матча у лиссабонцев снова был шанс, но вратарь "Интера" оставил ворота сухими. Теперь перед "Бенфикой" трудная задача отыграть 2 мяча в ответном матче.

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