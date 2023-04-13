Мілан мінімально здолав Наполі

Єдиний м’яч на рахунку Беннасера. Фото: Twitter/ACMilan

У першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів "Наполі" активно почав, але поступово втратив оберти, дозволивши "Мілану" використати рідкісні контратаки та забити гол. Все ж таки відсутність через травму нападника Осімхена в складі лідера чемпіонату Італії сказалось й гості не зуміли відігратись.

Тепер міланці на крок ближче до півфіналу, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Милан" - "Наполи" – 1:0

Гол: Беннасер, 40

"Милан ": Меньян, Томорі, Ернандес, Калабрія, Кьєр, Тоналі, Діас (Ребіч, 80), Беннасер (Салемакерс, 67), Круніч, Жіру, Леау

"Наполи ": Мерет, Ді Лоренцо, Мін Чже, Ррахмані, Руї (Олівера, 81), Лоботка, Кварацхелія (Політано, 81), Зелінскі (Ндомбеле, 81), Элмас, Замбо-Ангісса, Лосано (Распадорі, 69)

Попередження: Беннасер, 60, Салемакерс, 90+3 - Зелінскі, 38, Замбо-Ангісса, 70, Ді Лоренцо, 70, Замбо-Ангісса, 74, Мін Чже, 78, Ррахмані, 90+3

Вилучення: Замбо-Ангісса, 74

Гра без лідерів

Після перемоги з рахунком 4:0 над лідером Серії А вболівальники “Мілану” чекали ще одної впевненої перемоги вдома. Тим більше допомогти “Наполі” не міг бомбардир Осімхен, але й в складі "россонері" був відступний один з лідерів – Ібрахімович.

Але з самого дебюту високий темп запропонувала команда Лучано Спаллетті, щоправда, витримати його не зуміла. А от підопічні Стефано Пьйолі почали організовувати рідкісні, але дуже небезпечні контратаки.

У середині першого тайму Рафаел Леау дивовижно втік зі своєї половини поля і ледь не відкрив рахунок – він пробив поруч із дальньою стійкою. А гольову атаку незабаром розпочав Браїм Діас. Він технічно захистив м'яч у центрі поля під пресингом Маріу Руя та Лоботки, дотягнув його до чужого штрафного і розіграв комбінацію. Беннасер отримав пас від Леау та відкрив рахунок.

Що цікаво, на перерву господарі могли йти за рахунку 2:0. Уже в компенсований до першого тайму час К'єр після подачі з кутового пробив з другого поверху в поперечину.

Після перерви господарі віддали м'яч супернику, але небезпечних моментів майже не було. На 74-й хвилині Замбо-Ангісса у складі гостей ще й заробив вилучення за другу жовту. Пропустить наступний матч також Мін Дже Кім.

У кінцівці можна пригодати хиба що момент Ді Лоренцо, але Меньян врятував свою команду.

Лондонський "Челсі" вирушив до Мадриду на "Сантьяго Бернабеу" в рамках першого матчу 1/4 Ліги чемпіонів. Ці суперники зустрілися у третьому сезоні поспіль.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик вилетів з України. Відомого спортсмена супроводжувала його дружина Катерина.

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер хоче скористатися шансом битися з українцем Олександром Усиком. Американець упевнений, що такий бій матиме попит у глядачів.