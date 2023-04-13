Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Один гол вирішив долю зустрічі "Мілан" – "Наполі": хто був сильніше arrow

Один гол вирішив долю зустрічі "Мілан" – "Наполі": хто був сильніше

13 квітня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мілан мінімально здолав Наполі
Єдиний м’яч на рахунку Беннасера. Фото: Twitter/ACMilan
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів "Наполі" активно почав, але поступово втратив оберти, дозволивши "Мілану" використати рідкісні контратаки та забити гол. Все ж таки відсутність через травму нападника Осімхена в складі лідера чемпіонату Італії сказалось й гості не зуміли відігратись.

Тепер міланці на крок ближче до півфіналу, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Милан" - "Наполи" – 1:0
Гол: Беннасер, 40
"Милан ": Меньян, Томорі, Ернандес, Калабрія, Кьєр, Тоналі, Діас (Ребіч, 80), Беннасер (Салемакерс, 67), Круніч, Жіру, Леау
"Наполи ": Мерет, Ді Лоренцо, Мін Чже, Ррахмані, Руї (Олівера, 81), Лоботка, Кварацхелія (Політано, 81), Зелінскі (Ндомбеле, 81), Элмас, Замбо-Ангісса, Лосано (Распадорі, 69)
Попередження: Беннасер, 60, Салемакерс, 90+3 - Зелінскі, 38, Замбо-Ангісса, 70, Ді Лоренцо, 70, Замбо-Ангісса, 74, Мін Чже, 78, Ррахмані, 90+3
Вилучення: Замбо-Ангісса, 74

Гра без лідерів

Після перемоги з рахунком 4:0 над лідером Серії А вболівальники “Мілану” чекали ще одної впевненої перемоги вдома. Тим більше допомогти “Наполі” не міг бомбардир Осімхен, але й в складі "россонері" був відступний один з лідерів – Ібрахімович.

Але з самого дебюту високий темп запропонувала команда Лучано Спаллетті, щоправда, витримати його не зуміла. А от підопічні Стефано Пьйолі почали організовувати рідкісні, але дуже небезпечні контратаки. 

У середині першого тайму Рафаел Леау дивовижно втік зі своєї половини поля і ледь не відкрив рахунок – він пробив поруч із дальньою стійкою. А гольову атаку незабаром розпочав Браїм Діас. Він технічно захистив м'яч у центрі поля під пресингом Маріу Руя та Лоботки, дотягнув його до чужого штрафного і розіграв комбінацію. Беннасер отримав пас від Леау та відкрив рахунок.

Що цікаво, на перерву господарі могли йти за рахунку 2:0. Уже в компенсований до першого тайму час К'єр після подачі з кутового пробив з другого поверху в поперечину.

Після перерви господарі віддали м'яч супернику, але небезпечних моментів майже не було. На 74-й хвилині Замбо-Ангісса у складі гостей ще й заробив вилучення за другу жовту. Пропустить наступний матч також Мін Дже Кім.

У кінцівці можна пригодати хиба що момент Ді Лоренцо, але Меньян врятував свою команду. 

Лондонський "Челсі" вирушив до Мадриду на "Сантьяго Бернабеу" в рамках першого матчу 1/4 Ліги чемпіонів. Ці суперники зустрілися у третьому сезоні поспіль.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик вилетів з України. Відомого спортсмена супроводжувала його дружина Катерина.

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер хоче скористатися шансом битися з українцем Олександром Усиком. Американець упевнений, що такий бій матиме попит у глядачів.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB