Спаллетті звинуватив уболівальників у поразці Наполі від Мілана у Лізі чемпіонів

Лучано Спаллетті розчарований поразкою "Наполі" Фото: Google

Головний тренер "Наполі" Лучано Спаллетті не став критикувати своїх підопічних за поразку від "Мілана" (0:1) у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Неаполітанцям не вистачає досвіду подібних протистоянь, заявив тренер в інтерв'ю Pazzi Di Fanta.

Читайте також:

"Мілан" вдруге поспіль зумів обіграти "Наполі". Після розгрому в недавньому матчі Серії А з рахунком 4:0 підопічні Стефано Піолі впоралися з "партенопейцями" вдома у єврокубковому поєдинку. Результат зустрічі вирішив гол Беннасера.

Замбо-Ангіса видаляють із поля. Фото: Google

Попереду матч-відповідь

Спаллетті закликав не зневірятися і чекати поєдинок у відповідь. Тренер задоволений діями своїх футболістів. Спеціаліст нагадав про те, що не зміг виставити на матч оптимальний склад.

"Мої футболісти зробили на полі те, що я хотів. Мені нема в чому їх дорікнути. Вони проробили важку роботу і чудово впоралися. Розчарував лише результат.

"Наполі" все ще не вистачає досвіду поєдинків такого рівня. Характер команди продовжує формуватись. Але не варто сумувати, адже попереду ще матч у відповідь", — нагадав Лучано Спаллетті.

Підтримка вболівальників важлива

Тренер "Наполі" попросив уболівальників надати команді активнішу підтримку. Він навів приклад тифозі "Мілана", який добре себе проявили на "Сан-Сіро".

"Атмосфера на матчах дуже важлива. Вболівальники "Мілана" надавали команді додаткових сил, ми можемо тільки позаздрити цьому. Наші фани влаштовують мовчазний протест проти дій керівництва, але це впливає на "Наполі", — заявив Лучано Спаллетті.

Нагадаємо, Мірча Луческу може достроково розірвати контракт із київським "Динамо". Андрій Шевченко є одним із претендентів на тренерський пост у команді.

Стало відомо, де продовжить кар'єру Андрій Ярмоленко. На капітана збірної Україну розраховує київське "Динамо", але він має іншу пропозицію.

Український боксер Олександр Усик отримав виклик від відомого спортсмена. Бій може бути проведений уже цього року.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не повернеться до "Динамо" найближчим часом. Він виник інший варіант продовження кар'єри.