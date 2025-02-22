Александра Лобода: от звезды Профутбола до пикантных фото в 37

Александра Лобода. Фото: instagram.com/aleksika

Бывшая украинская журналистка и ведущая Александра Лобода вместе с Игорем Цыганыком была лицом телешоу "Профутбол". Популярность девушки была велика, но после закрытия футбольного шоу она так и не нашла новое место, чтобы снова показать свой талант.

Сейчас Лободе уже 37 лет и она радует своих фанатов только в Instagram.

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Интересно, что еще со времен былой популярности у Александры большая аудитория в Instagram. Сейчас на девушку подписаны 73,4 тысячи фолловеров.

Лобода порадовала фанатов на день рождения

На свое 37-летие Александра опубликовала несколько пикантных фото на белом фоне. Девушка, которая всегда выделялась своей скромностью, появилась полуобнаженной. На ней был только черный пиджак, колготы и классические черные ботинки на каблуках.

Александра Лобода. Фото: instagram.com/aleksika

Александра Лобода. Фото: instagram.com/aleksika

По словам Лободы, на свой день рождения она получила путешествие в Диснейленд.

"Мне исполнилось 37 и в день своего рождения я получила подарок — путешествие в Диснейленд.

Я каталась на скоростных горках, стреляла из лазера, примеряла ушки Мини Мауса и расплакалась во время финального шоу под саундтрек к "Король Лев", — написала Александра.

Напомним, ранее легионера киевского "Динамо" бросила девушка из-за измены.

Затем девушка призналась, что футболисту в интимной жизни также нравятся мужчины.

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