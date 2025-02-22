Олександра Лобода: від зірки Профутболу до пікантних фото у 37

Олександра Лобода. Фото: instagram.com/aleksika

Колишня Українська журналістка та ведуча Олександра Лобода разом з Ігорем Цигаником була обличчям телешоу "Профутбол". Популярність дівчини була велика, але після закриття футбольного шоу вона так і не знайшла нове місце, щоб знову показати свій талант.

Наразі Лободі вже 37 років і вона радує своїх фанатів лише в Instagram.

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Цікаво, що ще з часів колишньої популярності у Олександри велика аудиторія в Instagram. Наразі на дівчину підписані 73,4 тисячі фоловерів.

Лобода порадувала фанатів на день народження

На своє 37-річчя Олександра опублікувала кілька пікантних фото на білому полотні. Дівчина, яка завжди виділялась своєю скромністю, з’явилася напівоголеною. На ній був лише чорний піджак, колготи та класичні чорні черевики на підборах.

Олександра Лобода. Фото: instagram.com/aleksika

Олександра Лобода. Фото: instagram.com/aleksika

За словами Лободи, на свій день народження вона отримала подорож до Діснейленду.

"Мені виповнилось 37 і в день свого народження я отримала подарунок — подорож в Діснейленд.

Я каталась на швидкісних гірках, стріляла з лазера, приміряла вушка Міні Мауса і розплакалась під час фінального шоу під саундтрек до "Король Лев", — написала Олександра.

Нагадаємо, раніше легіонера київського "Динамо" кинула дівчина через зраду.

Потім дівчина зізналася, що футболісту в інтимному житті також подобаються чоловіки.

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