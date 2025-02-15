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Спокойно и в белом — как Дэвис выходил на бой против Беринчика

15 февраля 2025 06:22
Алексей Паламарчук - Редактор
Беринчик - Дэвис: каким был выход Кишона Дэвиса на ринг
Кейшон Дэвис выходит на ринг. Фото: x.com/julianisjulius/
Алексей Паламарчук - Редактор

В Нью-Йорке в ночь на 15 февраля проходит вечер бокса, центральным событием которого является поединок Денис Беринчик — Кишон Дэвис. Он начался с выходов боксеров на ринг.

Американец Кишон Дэвис появился на ринге в белом спортивном халате, при этом он не устраивал эффектное шоу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Беринчик против Дэвиса

Накануне боя букмекеры не слишком верят в Дениса Беринчика. Коэффициент на его победу колеблется в пределах 4.00.

Победу Дэвиса оценивают в 1.25. Самым ожидаемым вариантом завершения поединка является победа американца решением судей — 1.90. Выигрыш Кишона нокаутом имеет коэффициент — 3.10.

Вероятность победы Беринчика по очкам оценивают в 5,50, а нокаутом — 12.00.

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