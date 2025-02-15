Беринчик - Дэвис: каким был выход Кишона Дэвиса на ринг

Спокойно и в белом — как Дэвис выходил на бой против Беринчика
В Нью-Йорке в ночь на 15 февраля проходит вечер бокса, центральным событием которого является поединок Денис Беринчик — Кишон Дэвис. Он начался с выходов боксеров на ринг.
Американец Кишон Дэвис появился на ринге в белом спортивном халате, при этом он не устраивал эффектное шоу, сообщает портал Новини.LIVE.
Претендент на титул ранее заявлял, что собирается отобрать пояс у украинца. А еще обвинял Беринчика в расизме, хотя потом извинился за это.
Le walkout de Keyshawn Davis 🇺🇸#boxing #BerinchykKeyshawn— Première Reprise (@PremiereReprise) February 15, 2025
pic.twitter.com/8jtryZAwXO
Беринчик против Дэвиса
Накануне боя букмекеры не слишком верят в Дениса Беринчика. Коэффициент на его победу колеблется в пределах 4.00.
Победу Дэвиса оценивают в 1.25. Самым ожидаемым вариантом завершения поединка является победа американца решением судей — 1.90. Выигрыш Кишона нокаутом имеет коэффициент — 3.10.
Вероятность победы Беринчика по очкам оценивают в 5,50, а нокаутом — 12.00.
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