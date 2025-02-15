Берінчик — Девіс: яким був вихід Кішона Девіса на ринг

Спокійно та в білому — як Девіс виходив на бій проти Берінчика
У Нью-Йорку в ніч на 15 лютого проходить вечір боксу, центральною подією якого є поєдинок Денис Берінчик — Кішон Девіс. Він почався з виходів боксерів на ринг.
Американець Кішон Девіс з'явився на ринзі у білому спортивному халаті, при цьому він не влаштовував жодних ефектних шоу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Претендент на титул раніше заявляв, що збирається відібрати пояс в українця. А ще звинувачував Берінчика в расизмі, хоча потім перепросив за це.
Le walkout de Keyshawn Davis 🇺🇸#boxing #BerinchykKeyshawn— Première Reprise (@PremiereReprise) February 15, 2025
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Берінчик проти Девіса
Напередодні бою букмекери не надто вірять в Дениса Берінчика. Коефіцієнт на його перемогу коливається у межах 4.00.
Перемогу Девіса оцінюють у 1.25. Найочікуванішим варіантом завершення поєдинку є перемога американця рішенням суддів — 1.90. Виграш Кішона нокаутом має коефіцієнт — 3.10.
Імовірність перемоги Берінчика за очками оцінюють у 5,50, а нокаутом — 12.00.
Нагадаємо, український боксер Олександр Усик розповів про боксера, з яким у нього був найскладніший бій.
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