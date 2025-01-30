Екатерина Усик показала новые горячие фото с мужем

Соблазнительные фото — жена Усика показала горячий поцелуй
Украинский боксер Александр Усик активно проводит свой отдых после второй победы над британцем Тайсоном Ф'юри. А его жена иногда делится деталями их совместного времяпрепровождения.
Катерина Усик на своей странице в Instagram опубликовала несколько новых совместных фото с Александром Усиком, сообщает портал Новости.LIVE.
Фото оказались очень "горячими". Они запечатлели искренние эмоции супругов.
Усик и отдых
Александр Усик действительно получает удовольствие от заслуженного отдыха. Ранее его жена опубликовала фото, как он играет с младшей дочкой.
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