Екатерина Усик показала новые горячие фото с мужем

Александр и Екатерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Украинский боксер Александр Усик активно проводит свой отдых после второй победы над британцем Тайсоном Ф'юри. А его жена иногда делится деталями их совместного времяпрепровождения.

Катерина Усик на своей странице в Instagram опубликовала несколько новых совместных фото с Александром Усиком, сообщает портал Новости.LIVE.

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Супруги Усик. Фото: скриншот с instagram.com/usyk_kate1505

Усик и отдых

Александр Усик действительно получает удовольствие от заслуженного отдыха. Ранее его жена опубликовала фото, как он играет с младшей дочкой.

Спортсмен сейчас наверстывает месяцы, в течение которых он не мог уделять внимание семье.

Александр и Екатерина Усики. Фото: скриншот с instagram.com/usyk_kate1505

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