Катерина Усик показала нові гарячі фото з чоловіком

Спокусливі фото — дружина Усика показала гарячий поцілунок
Український боксер Олександр Усик активно проводить свій відпочинок після другої перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі. А його дружина інколи ділиться деталями їхнього спільного проведення часу.
Катерина Усик на своїй сторінці в Instagram опублікувала декілька нових спільних фото з Олександром Усиком, повідомляє портал Новини.LIVE.
Фото виявилися дуже "гарячими". Вони зафіксували щирі емоції подружжя.
Усик та відпочинок
Олександр Усик справді отримує задоволення від заслуженого відпочинку. Раніше його дружина опублікувала фото, як він бавиться з меншою донькою.
Спортсмен зараз надолужує місяці, протягом яких він не міг приділяти увагу сім'ї.
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