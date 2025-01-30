Катерина Усик показала нові гарячі фото з чоловіком

Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Український боксер Олександр Усик активно проводить свій відпочинок після другої перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі. А його дружина інколи ділиться деталями їхнього спільного проведення часу.

Катерина Усик на своїй сторінці в Instagram опублікувала декілька нових спільних фото з Олександром Усиком, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Подружжя Усиків. Фото: скриншот instagram.com/usyk_kate1505

Усик та відпочинок

Олександр Усик справді отримує задоволення від заслуженого відпочинку. Раніше його дружина опублікувала фото, як він бавиться з меншою донькою.

Спортсмен зараз надолужує місяці, протягом яких він не міг приділяти увагу сім'ї.

Олександр та Катерина Усики. Фото: скриншот instagram.com/usyk_kate1505

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