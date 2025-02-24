Украинский спортсмен считался пропавшим без вести, но нашелся и вернулся на фронт

Роман "Зуб" на фронте. Фото: Трибуна

Молодой украинский военнослужащий Роман с позывным "Зуб" за несколько лет на фронте пережил немало событий, которые в мирное время кажутся немыслимыми. Он признался, что неоднократно был на краю гибели, но избежал трагедии.

Роман уже успел получить несколько ранений, из-за которых его считали пропавшим без вести, сообщает "Трибуна".

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Роман с детства увлекался футболом и стал болельщиком "Карпат" из родного Львова. Ездил с командой на выезде, встречался с группами фанов других клубов, занимался ММА и другими видами спорта. Он вспоминал, что год накануне большой войны стал для него самым успешным с точки зрения достижений. Были планы и надежды на весну, но все изменило 24 февраля 2022 года.

Роман "Зуб" до полномасштабной войны. Фото: Трибуна

Как Роман попал на фронт

Молодой спортсмен проходил службу в родном Львове и в первый же день полномасштабного вторжения оккупантов прибыл в часть. Он хотел присоединиться к одному из боевых подразделений, но в силу возраста сумел это сделать только в 2023 году. Речь о бригаде НГУ "Азов".

Роман быстро привык к тяжелым условиям ведения боя с противником. По словам военнослужащего, ему помогали положительный настрой и шутки. Единственное, к чему невозможно привыкнуть на войне, это потеря побратимов и друзей.

"Сколько бы мы уничтожали врага, это все равно будет неравноценно по сравнению с потерями наших бойцов. Единственное, чего хочу, чтобы они просто исчезли с нашей земли и больше никто из моих близких не погиб", — говорит Роман.

Роман "Зуб" в Донецкой области. Фото: Трибуна

Как молодой спортсмен "пропал на поле боя"

Подразделение, частью которого является Роман, вело оборонительные действия под Торецком. Во время близкого боя с противником он получил несколько ранений в руки и отстал от отряда. Роман пытался найти украинских военнослужащих и не сдавался даже несмотря на то, что терял много крови.

Ему помогла местная жительница, которая нашла украинских операторов дрона. Эвакуация Романа прошла вовремя, его руку удалось спасти. Некоторые побратимы молодого бойца не верили в то, что он погиб и были рады видеть "Зуба". Через несколько месяцев после реабилитации он снова вернулся на фронт.

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