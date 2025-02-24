Український спортсмен вважався зниклим безвісти, але знайшовся і повернувся на фронт

Роман "Зуб" на фронті. Фото: Трибуна

Молодий український військовослужбовець Роман із позивним "Зуб" за кілька років на фронті пережив чимало подій, які в мирний час здаються немислимими. Він зізнався, що неодноразово був на краю загибелі, але уникнув трагедії.

Роман уже встиг отримати кілька поранень, через які його вважали зниклим безвісти, повідомляє "Трибуна".

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Роман з дитинства захоплювався футболом і став уболівальником "Карпат" з рідного Львова. Їздив із командою на виїзди, зустрічався з групами фанів інших клубів, займався ММА та іншими видами спорту. Він згадував, що рік напередодні великої війни став для нього найуспішнішим з погляду досягнень. Були плани й надії на весну, але все змінило 24 лютого 2022 року.

Роман "Зуб" до повномасштабної війни. Фото: Трибуна

Як Роман потрапив на фронт

Молодий спортсмен проходив службу в рідному Львові й у перший же день повномасштабного вторгнення окупантів прибув до частини. Він хотів приєднатися до одного з бойових підрозділів, але з огляду на вік зумів це зробити тільки у 2023 році. Мова про бригаду НГУ "Азов".

Роман швидко звик до важких умов ведення бою з противником. За словами військовослужбовця, йому допомагали позитивний настрій та жарти. Єдине, до чого неможливо звикнути на війні, це втрата побратимів і друзів.

"Скільки б ми не знищували ворога, це все одно буде нерівноцінне порівняно з втратами наших бійців. Єдине, чого хочу, щоб вони просто зникли з нашої землі й більше ніхто з моїх близьких не загинув", — каже Роман.

Роман "Зуб" у Донецькій області. Фото: Трибуна

Як молодий спортсмен "пропав на полі бою"

Підрозділ, частиною якого є Роман, вів оборонні дії під Торецьком. Під час близького бою з противником він отримав кілька поранень у руки й відстав від загону. Роман намагався знайти українських військовослужбовців і не здавався навіть попри те, що втрачав багато крові.

Йому допомогла місцева мешканка, яка знайшла українських операторів дрона. Евакуація Романа пройшла вчасно, його руку вдалося врятувати. Деякі побратими молодого бійця не вірили в те, що він загинув і були раді бачити "Зуба". Через кілька місяців після реабілітації він знову повернувся на фронт.

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