Спортсмены Киевской области получили 306 наград за два месяца

Спортсмены

Несмотря на российскую агрессию, спортсмены Киевской области продолжают мужественно держать спортивный фронт. В течение января-февраля этого года они получили 306 наград. Спортсмены демонстрируют несокрушимость на международных и всеукраинских соревнованиях.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Подробности

"В течение января-февраля 2023 спортсмены Киевской области получили 306 наград в олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видах спорта. Это 124 золотых, 92 серебряных и 90 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.

В Управлении молодежи и спорта Киевской ОВА сообщили, что 25 наград победители привезли с международных соревнований, 281 — из всеукраинских:

В олимпийских видах спорта призерами стали 200 участников из Киевской области;

в неолимпийских видах спорта они получили 102 золотых, серебряных и бронзовых наград;

в паралимпийских видах призерами стали четыре спортсмена.

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку российской сопернице Анастасии Потаповой. Это произошло после того, как гражданка рф победила украинку в матче второго круга на Открытом чемпионате Майами со счетом 6:1, 6:3.

Также мы писали, что в рамках отборочной кампании на чемпионат Европы-2024 сборная Англии обыграла дома Украину со счетом 2:0. Некоторых подопечных Руслана Ротаня похвалили после матча даже при поражении.

Добавим, на чемпионате мира-2023 по фигурному катанию завершилась произвольная программа. На турнире было установлено историческое достижение.