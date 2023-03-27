Спортсмены Киевской области получили 306 наград за два месяца
Несмотря на российскую агрессию, спортсмены Киевской области продолжают мужественно держать спортивный фронт. В течение января-февраля этого года они получили 306 наград. Спортсмены демонстрируют несокрушимость на международных и всеукраинских соревнованиях.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
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"В течение января-февраля 2023 спортсмены Киевской области получили 306 наград в олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видах спорта. Это 124 золотых, 92 серебряных и 90 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
В Управлении молодежи и спорта Киевской ОВА сообщили, что 25 наград победители привезли с международных соревнований, 281 — из всеукраинских:
- В олимпийских видах спорта призерами стали 200 участников из Киевской области;
- в неолимпийских видах спорта они получили 102 золотых, серебряных и бронзовых наград;
- в паралимпийских видах призерами стали четыре спортсмена.
Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку российской сопернице Анастасии Потаповой. Это произошло после того, как гражданка рф победила украинку в матче второго круга на Открытом чемпионате Майами со счетом 6:1, 6:3.
Также мы писали, что в рамках отборочной кампании на чемпионат Европы-2024 сборная Англии обыграла дома Украину со счетом 2:0. Некоторых подопечных Руслана Ротаня похвалили после матча даже при поражении.
Добавим, на чемпионате мира-2023 по фигурному катанию завершилась произвольная программа. На турнире было установлено историческое достижение.