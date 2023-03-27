Спортсмени Київської області здобули 306 нагород за два місяці
Попри російські агресію, спортсмени Київської області продовжують мужньо тримати спортивний фронт. Протягом січня-лютого цього року вони здобули 306 нагород. Спортсмени демонструють незламність на міжнародних та всеукраїнських змаганнях.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
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"Протягом січня-лютого 2023 року спортсмени Київщини здобули 306 нагород в олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видах спорту. Це 124 золотих, 92 срібних та 90 бронзових медалей", — йдеться у повідомленні.
В Управлінні молоді та спорту Київської ОВА повідомили, що 25 нагород переможці привезли з міжнародних змагань, 281 — із всеукраїнських:
- В олімпійських видах спорту призерами стали 200 учасників із Київської області;
- у неолімпійських видах спорту вони здобули 102 золоті, срібні та бронзові нагороди;
- у паралімпійських видах призерами стали четверо спортсменів.
Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк відмовилася потиснути руку російській суперниці Анастасії Потаповій. Це відбулося після того, як громадянка рф перемогла українку у матчі другого кола на Відкритому чемпіонаті Маямі з рахунком 6:1, 6:3.
Також ми писали, що у рамках відбіркової кампанії на чемпіонат Європи-2024 збірна Англії обіграла вдома Україну з рахунком 2:0. Деяких підопічних Руслана Ротаня похвалили після матчу навіть попри поразку.
Додамо, на чемпіонаті світу-2023 з фігурного катання завершилася довільна програма. На турнірі було встановлене історичне досягнення.