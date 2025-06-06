Сборная Украины оказалась под ракетным обстрелом в Луцке

Спортсмены сборной Украины попали под обстрел РФ в Луцке
В ночь на 6 июня российские войска нанесли массированный удар по Луцку, выпустив шесть ракет и пятнадцать дронов-камикадзе типа "Шахед". Атака длилась с 1:00 до 6:00 утра и была нацелена на жилые районы и центр города.
Одной из целей стал отель "Мотор", где проживали члены национальной сборной Украины по легкой атлетике, прибывшие для участия в командном чемпионате страны, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
В результате обстрела в здании выбило окна и двери, но, к счастью, никто из спортсменов не пострадал.
Федерация легкой атлетики Украины опубликовала видео с места происшествия, на котором видно последствия удара. Спортсмены были эвакуированы из поврежденных помещений, и соревнования были приостановлены.
Реакция спортивного сообщества
Национальный олимпийский комитет Украины осудил атаку и призвал международное сообщество обратить внимание на преступления, совершаемые российской армией на территории Украины. В заявлении отмечается, что участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях недопустимо, пока продолжается агрессия против Украины.
"Мы еще раз призываем мировое сообщество обратить внимание на преступления, совершаемые российской армией на территории Украины. Украина стояла и будет продолжать стоять и бороться за свою независимость и правду", — говорится в заявлении Федерации легкой атлетики Украины.
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