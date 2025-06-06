Сборная Украины оказалась под ракетным обстрелом в Луцке

Ликвидация последствия обстрела. Фото: ДСНС Волынской области

В ночь на 6 июня российские войска нанесли массированный удар по Луцку, выпустив шесть ракет и пятнадцать дронов-камикадзе типа "Шахед". Атака длилась с 1:00 до 6:00 утра и была нацелена на жилые районы и центр города.

Одной из целей стал отель "Мотор", где проживали члены национальной сборной Украины по легкой атлетике, прибывшие для участия в командном чемпионате страны, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

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Федерация легкой атлетики Украины опубликовала видео с места происшествия, на котором видно последствия удара. Спортсмены были эвакуированы из поврежденных помещений, и соревнования были приостановлены.

Реакция спортивного сообщества

Национальный олимпийский комитет Украины осудил атаку и призвал международное сообщество обратить внимание на преступления, совершаемые российской армией на территории Украины. В заявлении отмечается, что участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях недопустимо, пока продолжается агрессия против Украины.

"Мы еще раз призываем мировое сообщество обратить внимание на преступления, совершаемые российской армией на территории Украины. Украина стояла и будет продолжать стоять и бороться за свою независимость и правду", — говорится в заявлении Федерации легкой атлетики Украины.

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