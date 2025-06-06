Збірна України опинилася під ракетним обстрілом у Луцьку

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС Волинської області

У ніч проти 6 червня російські війська завдали масованого удару по Луцьку, випустивши шість ракет та п'ятнадцять дронів-камікадзе типу "Шахед". Атака тривала з 1:00 до 6:00 ранку і була націлена на житлові райони та центр міста.

Однією з цілей став готель "Мотор", де проживали члени національної збірної України з легкої атлетики, які прибули для участі в командному чемпіонаті країни, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

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Федерація легкої атлетики України опублікувала відео з місця події, на якому видно наслідки удару. Спортсменів евакуювали з пошкоджених приміщень, і змагання було припинено.

Реакція спортивної спільноти

Національний олімпійський комітет України засудив атаку і закликав міжнародне співтовариство звернути увагу на злочини, скоєні російською армією на території України. У заяві наголошується, що участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях є неприпустимою, поки триває агресія проти України.

"Ми ще раз закликаємо світову спільноту звернути увагу на злочини, які вчиняє російська армія на території України. Україна стояла і буде продовжувати стояти й боротися за свою незалежність і правду", — йдеться в заяві Федерації легкої атлетики України.

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