Срна сравнил Шахтер с Динамо и другими клубами Украины

Дарио Срна во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна сравнил "горняков" с другими футбольными клубами Украины. Хорватский специалист объяснил, почему в донецкой команде больше футболистов, чем в любом другом коллективе УПЛ.

Срна назвал главную цель "Шахтера" на ближайшие годы, сообщает Transfermarkt.

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Дарио Срна не считает большое количество игроков в клубе недостатком "Шахтера". Специалист объяснил, что "горнякам" приходится играть в нескольких турнирах, команда часто переезжает, и ей необходимо не меньше 23 футболистов.

По сравнению с "Динамо" и другими украинскими клубами, "Шахтер" не может позволить себе обойтись меньшим кадровым составом. Срна заявил, что "горняки" в каждом сезоне должны хорошо себя зарекомендовать в Лиге чемпионов. Вся стратегия развития клуба построена вокруг этой цели.

Дарио Срна в "Шахтере". Фото: пресс-служба клуба

Трансферная стратегия "Шахтера"

Донецкий клуб собирается и дальше работать с футболистами из Южной Америки. Дарио Срна признал, что за последние годы "Шахтеру" стало сложнее подписывать потенциальных звезд из Бразилии, поскольку европейские топ-клубы охотятся за любыми юными игроками, которые подают надежды.

"Идеальный шаг для каждого молодого игрока — это промежуточный этап перед переходом в большой клуб, такой как "Бенфика", "Шахтер", "Порту" или "Аякс". Скажу, что мы и в дальнейшем будем проводить такую трансферную политику", — объяснил Срна.

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