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Срна назвав головну перевагу Шахтаря над Динамо

10 грудня 2024 17:03
Станіслав Костюк - Редактор
Срна порівняв Шахтар із Динамо та іншими клубами України
Дарійо Срна під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Станіслав Костюк - Редактор

Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна порівняв "гірників" з іншими футбольними клубами України. Хорватський фахівець пояснив, чому у донецькій команді більше футболістів, ніж у будь-якому іншому колективі УПЛ.

Срна назвав головну мету "Шахтаря" на найближчі роки, повідомляє Transfermarkt.

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Дарійо Срна не вважає велику кількість гравців у клубі недоліком "Шахтаря". Фахівець пояснив, що "гірникам" доводиться грати у кількох турнірах, команда часто переїжджає, і їй потрібно не менше 23 футболістів.

Порівняно з "Динамо" та іншими українськими клубами "Шахтар" не може дозволити собі обійтися меншим кадровим складом. Срна заявив, що "гірники" у кожному сезоні мають добре себе зарекомендувати у Лізі чемпіонів. Вся стратегія розвитку клубу побудована довкола цієї мети.

Даріо Срна
Даріо Срна у "Шахтарі". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Трансферна стратегія "Шахтаря"

Донецький клуб збирається й надалі працювати з футболістами з Південної Америки. Дарійо Срна визнав, що за останні роки "Шахтарю" стало складніше підписувати потенційних зірок із Бразилії, оскільки європейські топклуби полюють на будь-яких юних гравців, які подають надії.

"Ідеальний крок для кожного молодого гравця — це проміжний етап перед переходом у великий клуб, такий як "Бенфіка", "Шахтар", "Порту" або "Аякс". Скажу, що ми й надалі проводитимемо таку трансферну політику", — пояснив Срна.

Нагадаємо, у "Шахтарі" вже обрали тренера, який може замінити у команді Маріно Пушича.

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спорт футбол ФК Шахтар Динамо Даріо Срна

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