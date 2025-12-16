Милевский трогательно пообщался с представителями Шахтера

Дарио Срна (слева) и Артем Милевский. Фото: instagram.com/darijosrna/

Экс-форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский удивил поклонников неожиданной встречей. Футболист продемонстрировал, что у него прекрасные отношения с бывшим соперником.

На своей странице в Instagram Артем Милевский показал результат встречи с Дарио Срной.

Артем Милевский побывал в Винниках, где сейчас находятся представители донецкого "Шахтера". Известный футболист рассказал, что встретился с наставником "горняков" Ардой Тураном и спортивным директором клубе Дарио Срной.

Дарио Срна и Артем Милевский. Фото: instagram.com/darijosrna/

Милевский поужинал с бывшим соперником

Воспитанник "Динамо" не обижается на экс-игрока "Шахтера" за противостояние на футбольном поле. В свое время дуэли Срны и Милевского во время матчей киевской и донецкой команд повышали градус эмоций в этом противостоянии.

Милевский даже создал коллаж, на котором видна разница эволюции отношений с экс-соперником. На первом фото Артем и Дарио сошлись в бескомпромиссной борьбе, на второй они мирно ужинают вместе. Сам Срна тоже выложил на своей странице в социальной сети снимок с Артемом.

"Видел Дарио, видел Турана. Что сказать, в хорошем настроении они вообще. Поговорили, договорились чуть позже созвониться, может, поужинаем. Увидим", — заявил Милевский.

