Видео

Главная Спорт Срна показал, что делал во время встречи с Милевским

Срна показал, что делал во время встречи с Милевским

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 10:17
Милевский трогательно пообщался с представителями Шахтера
Дарио Срна (слева) и Артем Милевский. Фото: instagram.com/darijosrna/

Экс-форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский удивил поклонников неожиданной встречей. Футболист продемонстрировал, что у него прекрасные отношения с бывшим соперником. 

На своей странице в Instagram Артем Милевский показал результат встречи с Дарио Срной. 

Читайте также:

Артем Милевский побывал в Винниках, где сейчас находятся представители донецкого "Шахтера". Известный футболист рассказал, что встретился с наставником "горняков" Ардой Тураном и спортивным директором клубе Дарио Срной. 

Дарио Срна и Артем Милевский
Дарио Срна и Артем Милевский. Фото: instagram.com/darijosrna/

Милевский поужинал с бывшим соперником 

Воспитанник "Динамо" не обижается на экс-игрока "Шахтера" за противостояние на футбольном поле. В свое время дуэли Срны и Милевского во время матчей киевской и донецкой команд повышали градус эмоций в этом противостоянии. 

Милевский даже создал коллаж, на котором видна разница эволюции отношений с экс-соперником. На первом фото Артем и Дарио сошлись в бескомпромиссной борьбе, на второй они мирно ужинают вместе. Сам Срна тоже выложил на своей странице в социальной сети снимок с Артемом. 

"Видел Дарио, видел Турана. Что сказать, в хорошем настроении они вообще. Поговорили, договорились чуть позже созвониться, может, поужинаем. Увидим", — заявил Милевский. 

спорт футбол ФК Шахтер Артем Милевский Динамо Дарио Срна
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
