Мілевський зворушливо поспілкувався з представниками Шахтаря

Даріо Срна (ліворуч) та Артем Мілевський. Фото: instagram.com/darijosrna/

Ексфорвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський здивував шанувальників несподіваною зустріччю. Футболіст продемонстрував, що у нього прекрасні стосунки з колишнім суперником.

На своїй сторінці в Instagram Артем Мілевський показав результат зустрічі з Дарійо Срною.

Артем Мілевський побував у Винниках, де зараз перебувають представники донецького "Шахтаря". Відомий футболіст розповів, що зустрівся з наставником "гірників" Ардою Тураном та спортивним директором клубі Дарійо Срною.

Дарійо Срна та Артем Мілевський. Фото: instagram.com/darijosrna/

Мілевський повечеряв із колишнім суперником

Вихованець "Динамо" не ображається на ексгравця "Шахтаря" за протистояння на футбольному полі. Свого часу дуелі Срни та Мілевського під час матчів київської та донецької команд підвищували градус емоцій у цьому протистоянні.

Мілевський навіть створив колаж, на якому видно різницю еволюції стосунків з екссуперником. На першому фото Артем та Дарійо зійшлися в безкомпромісній боротьбі, на другому вони мирно вечеряють разом. Сам Срна теж виклав на своїй сторінці в соціальній мережі знімок з Артемом.

"Бачив Дарійо, бачив Турана. Що сказати, в гарному настрої вони взагалі. Поговорили, домовилися трохи пізніше зателефонувати, може, повечеряємо. Побачимо", — заявив Мілевський.

