Головна Спорт Срна показав, що робив під час зустрічі з Мілевським

Срна показав, що робив під час зустрічі з Мілевським

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:17
Мілевський зворушливо поспілкувався з представниками Шахтаря
Даріо Срна (ліворуч) та Артем Мілевський. Фото: instagram.com/darijosrna/

Ексфорвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський здивував шанувальників несподіваною зустріччю. Футболіст продемонстрував, що у нього прекрасні стосунки з колишнім суперником.

На своїй сторінці в Instagram Артем Мілевський показав результат зустрічі з Дарійо Срною.

Читайте також:

Артем Мілевський побував у Винниках, де зараз перебувають представники донецького "Шахтаря". Відомий футболіст розповів, що зустрівся з наставником "гірників" Ардою Тураном та спортивним директором клубі Дарійо Срною.

Дарио Срна и Артем Милевский
Дарійо Срна та Артем Мілевський. Фото: instagram.com/darijosrna/

Мілевський повечеряв із колишнім суперником

Вихованець "Динамо" не ображається на ексгравця "Шахтаря" за протистояння на футбольному полі. Свого часу дуелі Срни та Мілевського під час матчів київської та донецької команд підвищували градус емоцій у цьому протистоянні.

Мілевський навіть створив колаж, на якому видно різницю еволюції стосунків з екссуперником. На першому фото Артем та Дарійо зійшлися в безкомпромісній боротьбі, на другому вони мирно вечеряють разом. Сам Срна теж виклав на своїй сторінці в соціальній мережі знімок з Артемом.

"Бачив Дарійо, бачив Турана. Що сказати, в гарному настрої вони взагалі. Поговорили, домовилися трохи пізніше зателефонувати, може, повечеряємо. Побачимо", — заявив Мілевський.

Нагадаємо, київське "Динамо" хоче достроково перервати оренду одного з футболістів команди.

Трансферна вартість Іллі Забарного істотно змінилася після трансферу в "ПСЖ".

Президент "Динамо" знайшов спосіб змусити одного з гравців команди забивати голи.

спорт футбол ФК Шахтар Артем Мілевський Динамо Даріо Срна
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
