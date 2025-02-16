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Срна откровенно признался, как война изменила его жизнь

16 февраля 2025 09:22
Александр Ильющенков - Редактор
Дарио Срна рассказал о влиянии войны на его жизнь
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: instagram.com/darijosrna
Александр Ильющенков - Редактор

Война в Украине изменила жизнь тысяч людей. Спортсмены не стали исключением.

Бывший игрок и нынешний спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна признался, что это уже третья его война, пишет The National.

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Он подчеркивает, что война — это худшее, что может произойти в мире. И называет это явление отвратительным.

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: instagram.com/darijosrna

Что рассказал Срна

"16 мая 2014 года — последний день в моем доме. Мы купили дом, моя семья жила там. И мы оставили все — машины, дом, одежду. Друзей, которые все еще там. Мы выиграли чемпионат за несколько дней до того, как уехали. 21 мая начали бомбить Донецкий аэропорт", — отметил Срна.

Он добавил, что это его третья война.

"Я был в Хорватии в 90-х годах, в 2014 году в Донецке и сейчас. Я шучу своей жене, что перееду в Москву, чтобы там началась война", — рассказал хорват.

Срна подчеркнул, что война — это худшее, что может произойти в мире.

"Жизнь людей уже не имеет значения, как раньше. Это отвратительно. Сколько детей остались без родителей? Сколько людей потеряли свои жизни?" — резюмировал он.

Напомним, киевское "Динамо" может продать одного из своих игроков, но для этого покупателю надо будет выложить огромную сумму.

"Динамо" рассматривает вариант с подписанием игрока из ЮАР, но его семья протестует против перехода.

Игрок сборной Украины хочет получить гражданство Испании. Он давно проживает в этой стране.

Известны причины, почему "Манчестер Сити" может обыграть "Реал" и пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.

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