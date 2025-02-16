Даріо Срна розповів про вплив війни на його життя

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: instagram.com/darijosrna

Війна в Україні змінила життя тисяч людей. Спортсмени не стали винятком.

Колишній гравець і нинішній спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна зізнався, що це вже третя його війна, пише The National.

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Він підкреслює, що війна — це найгірше, що може статися у світі. І називає це явище огидним.

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: instagram.com/darijosrna

Що розповів Срна

"16 травня 2014 року — останній день у моєму домі. Ми купили будинок, моя родина жила там. І ми залишили все — машини, будинок, одяг. Друзів, які все ще там. Ми виграли чемпіонат кілька днів до того, як поїхали. 21 травня почали бомбардувати Донецький аеропорт", — зазначив Срна.

Він додав, що це його третя війна.

"Я був у Хорватії в 90-х роках, у 2014 році в Донецьку і зараз. Я жартую своїй дружині, що переїду до Москви, щоб там почалася війна", — розповів хорват.

Срна підкреслив, що війна — це найгірше, що може статися у світі.

"Життя людей вже не має значення, як раніше. Це огидно. Скільки дітей залишилися без батьків? Скільки людей втратили свої життя?" — резюмував він.

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