Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Стала известна судьба "Металлиста" в случае вылета из УПЛ arrow

Стала известна судьба "Металлиста" в случае вылета из УПЛ

16 мая 2023 19:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Стала известна судьба "Металлиста" в случае вылета из УПЛ
Болельщики харьковского "Металлиста". Фото: Instagram/fcmetalist
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Харьковский "Металлист" рискует покинуть элитный дивизион чемпионата Украины по итогам текущего сезона. В то же время в СМИ начала появляться информация, что команда может прекратить свое существование. Так, известный журналист Игорь Цыганык развеял все слухи вокруг "желто-синих".

О судьбе харьковского клуба он рассказал в передаче Цыганик LIVE.

Читайте также:

"Металлист" будет жить

По инсайдерской информации известного медийщика Игоря Цыганыка, харьковский "Металлист" будет финансироваться даже в случае вылета в Первую лигу чемпионата Украины.

Металлист
Эпизод матча "Металлист" — "Динамо". Фото: Instagram/fcmetalist

"Есть определенные проблемы с задержками зарплаты. Если "Металлист" останется в УПЛ, то будет выступать в УПЛ, если нет — будет выступать в Первой лиге. Но клуб будет существовать в любом случае. До конца будут цепляться за УПЛ, за переходные матчи", — заявил Цыганык.

"Металлист" ожидает определенное обновление, если клуб не сумеет остаться в УПЛ.

"В случае вылета будет обновление, у них хорошая юношеская команда. Перспектива там есть, но этот сезон, конечно, получился не такой, как хотели в клубе", — сказал Игорь Цыганык.

Сейчас "Металлист" занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру.

Украинский боксер Александр Усик встретится на ринге с двумя чемпионами.

Футболиста киевского "Динамо" Владислава Ваната дисквалифицировали на три матча за оскорбление арбитра Екатерины Монзуль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас