Стала известна судьба "Металлиста" в случае вылета из УПЛ

Болельщики харьковского "Металлиста". Фото: Instagram/fcmetalist

Харьковский "Металлист" рискует покинуть элитный дивизион чемпионата Украины по итогам текущего сезона. В то же время в СМИ начала появляться информация, что команда может прекратить свое существование. Так, известный журналист Игорь Цыганык развеял все слухи вокруг "желто-синих".

О судьбе харьковского клуба он рассказал в передаче Цыганик LIVE.

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По инсайдерской информации известного медийщика Игоря Цыганыка, харьковский "Металлист" будет финансироваться даже в случае вылета в Первую лигу чемпионата Украины.

Эпизод матча "Металлист" — "Динамо". Фото: Instagram/fcmetalist

"Есть определенные проблемы с задержками зарплаты. Если "Металлист" останется в УПЛ, то будет выступать в УПЛ, если нет — будет выступать в Первой лиге. Но клуб будет существовать в любом случае. До конца будут цепляться за УПЛ, за переходные матчи", — заявил Цыганык.

"Металлист" ожидает определенное обновление, если клуб не сумеет остаться в УПЛ.

"В случае вылета будет обновление, у них хорошая юношеская команда. Перспектива там есть, но этот сезон, конечно, получился не такой, как хотели в клубе", — сказал Игорь Цыганык.

Сейчас "Металлист" занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице УПЛ.

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