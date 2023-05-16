Стала відома доля "Металіста" у разі вильоту з УПЛ

Вболівальники харківського "Металіста". Фото: Instagram/fcmetalist

Харківський "Металіст" ризикує залишити елітний дивізіон чемпіонату України з футболу за підсумками поточного сезону. Водночас у ЗМІ почала з'являтись інформація, що команда може припинити своє існування. Так, відомий журналіст Ігор Циганик розвіяв усі чутки навколо "жовто-синіх".

Про долю харківського клубу він розповів в передачі Циганик LIVE.

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За інсайдерською інформацією відомого медійника Ігора Циганика, харківський "Металіст" фінансуватиметься навіть у разі вильоту в Першу лігу чемпіонату України.

Епізод матчу "Металіст" — "Динамо". Фото: Instagram/fcmetalist

"Є певні проблеми з затримками зарплати. Якщо "Металіст" залишиться в УПЛ, то виступатиме в УПЛ, якщо ні – виступатиме у Першій лізі. Але клуб існуватиме у будь-якому випадку. До кінця чіплятимуться за УПЛ, за перехідні матчі", — заявив Циганик.

На "Металіст" чекатиме певне оновлення, якщо клуб не зуміє залишитись в УПЛ.

"У разі вильоту буде оновлення, вони мають хорошу юнацьку команду. Перспектива там є, але цей сезон, звісно, вийшов не такий, як хотіли у клубі", — сказав Ігор Циганик.

Наразі "Металіст" посідає передостанню сходинку у турнірій таблиці УПЛ.

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