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Стала відома доля "Металіста" у разі вильоту з УПЛ

16 травня 2023 19:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Стала відома доля "Металіста" у разі вильоту з УПЛ
Вболівальники харківського "Металіста". Фото: Instagram/fcmetalist
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Харківський "Металіст" ризикує залишити елітний дивізіон чемпіонату України з футболу за підсумками поточного сезону. Водночас у ЗМІ почала з'являтись інформація, що команда може припинити своє існування. Так, відомий журналіст Ігор Циганик розвіяв усі чутки навколо "жовто-синіх". 

Про долю харківського клубу він розповів в передачі Циганик LIVE.  

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За інсайдерською інформацією відомого медійника Ігора Циганика, харківський "Металіст" фінансуватиметься навіть у разі вильоту в Першу лігу чемпіонату України. 

Металлист
Епізод матчу "Металіст" — "Динамо". Фото: Instagram/fcmetalist

"Є певні проблеми з затримками зарплати. Якщо "Металіст" залишиться в УПЛ, то виступатиме в УПЛ, якщо ні – виступатиме у Першій лізі. Але клуб існуватиме у будь-якому випадку. До кінця чіплятимуться за УПЛ, за перехідні матчі", — заявив Циганик. 

На "Металіст" чекатиме певне оновлення, якщо клуб не зуміє залишитись в УПЛ. 

"У разі вильоту буде оновлення, вони мають хорошу юнацьку команду. Перспектива там є, але цей сезон, звісно, вийшов не такий, як хотіли у клубі", — сказав Ігор Циганик. 

Наразі "Металіст" посідає передостанню сходинку у турнірій таблиці УПЛ. 

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