Как Влада Седан разорвала дружбу Зинченко с Борячуком — детали истории

Общеизвестный факт, что полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко отбил свою жену Владу у друга Андрея Борячука. Однако, детали этой истории были неизвестны.

Первой о любовном треугольнике рассказала бывшая девушка полузащитника "Колоса" Даниила Алефиренко и нападающего "Динамо" Эдуардо Герреро Кристина Крижановская, передает Blik.

Почему Седан разрушила дружбу Зинченко и Борячука

По словам Крыжановской, сначала Влада находилась в отношениях с Борячуком, но со временем ее внимание все больше привлекал Зинченко.

Когда же Влада переключилась на Александра, то они вместе во время шашлыков ходили за дровами, а под столом держались за руки.

"Когда мы сидели компаниями, было видно, как Влада и Саша под столом трутся ногами и постоянно флиртуют", — вспомнила Крыжановская.

Кристина считает, что выбор Влады был обоснован стремлением к карьерному росту и финансовой стабильности со стороны более успешного партнера.

Она рассказала историю, когда Влада попросила у Борячука 10 тысяч долларов на шопинг в Италии, но у того не было таких средств.

"Зинченко был более успешным. Это сыграло свою роль", — объяснила Кристина.

Крыжановская призналась, что пара Зинченко ей симпатична, отмечая их харизму и взаимопонимание, которые заметны даже на публичных мероприятиях.

