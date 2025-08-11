Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Зинченко появился неожиданный вариант для трансфера

У Зинченко появился неожиданный вариант для трансфера

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 13:44
Моуринью хочет видеть Зинченко в своей команде
Эмоции Александра Зинченко. Фото: УНИАН

Лидер сборной Украины Александр Зинченко оказался в списке трансферных целей "Фенербахче". Турецкий клуб рассчитывает воспользоваться готовностью "Арсенала" расстаться с защитником уже этим летом.

"Желтые канарейки" намерены в ближайшее время провести переговоры по условиям контракта с 28-летним полузащитником, чей текущий договор с "канонирами" истекает летом 2026 года, сообщает TRT Spor

Реклама
Читайте также:

Жозе Моуринью лично одобрил возможное усиление. Наставник "Фенербахче" ценит универсализм Александра Зинченко и его восьмилетний опыт в АПЛ, планируя использовать игрока на позиции опорного полузащитника.

Детали трансфера Зинченко

"Арсенал" готов отпустить футболиста бесплатно и уже предлагал его "Наполи". Однако высокий оклад составляет около 7,8 млн фунтов в год. Этот факт остается ключевым препятствием для потенциальных покупателей. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Если переговоры завершатся успешно, Зинченко может сменить Лондон на Стамбул и оказаться под руководством тренера, который дважды выигрывал Лигу чемпионов и известен умением раскрывать игроков на новых позициях.

Напомним, готовится другой трансфер игрока сборной Украины, уже известна зарплата Ильи Забарного в "ПСЖ". 

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров поделился мнением о смене клуба Ильей Забарным. 

Российские болельщики негодуют по поводу трансфера Забарного, поскольку это скажется на карьере Матвея Сафонова. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Фенербахче Арсенал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации