Моуринью хочет видеть Зинченко в своей команде

Эмоции Александра Зинченко. Фото: УНИАН

Лидер сборной Украины Александр Зинченко оказался в списке трансферных целей "Фенербахче". Турецкий клуб рассчитывает воспользоваться готовностью "Арсенала" расстаться с защитником уже этим летом.

"Желтые канарейки" намерены в ближайшее время провести переговоры по условиям контракта с 28-летним полузащитником, чей текущий договор с "канонирами" истекает летом 2026 года, сообщает TRT Spor.

Жозе Моуринью лично одобрил возможное усиление. Наставник "Фенербахче" ценит универсализм Александра Зинченко и его восьмилетний опыт в АПЛ, планируя использовать игрока на позиции опорного полузащитника.

Детали трансфера Зинченко

"Арсенал" готов отпустить футболиста бесплатно и уже предлагал его "Наполи". Однако высокий оклад составляет около 7,8 млн фунтов в год. Этот факт остается ключевым препятствием для потенциальных покупателей.

Александр Зинченко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Если переговоры завершатся успешно, Зинченко может сменить Лондон на Стамбул и оказаться под руководством тренера, который дважды выигрывал Лигу чемпионов и известен умением раскрывать игроков на новых позициях.

