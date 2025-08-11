Відео
У Зінченка з'явився несподіваний варіант для трансферу

У Зінченка з'явився несподіваний варіант для трансферу

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 13:44
Моурінью хоче бачити Зінченка у своїй команді
Емоції Олександра Зінченка. Фото: УНІАН

Лідер збірної України Олександр Зінченко опинився у списку трансферних цілей "Фенербахче". Турецький клуб розраховує скористатися готовністю "Арсеналу" розлучитися із захисником уже цього літа.

"Жовті канарки" мають намір найближчим часом провести переговори щодо умов контракту з 28-річним півзахисником, чий поточний договір із "канонірами" закінчується влітку 2026 року, повідомляє TRT Spor.

Читайте також:

Жозе Моурінью особисто схвалив можливе посилення. Наставник "Фенербахче" цінує універсалізм Олександра Зінченка та його восьмирічний досвід в АПЛ, плануючи використовувати гравця на позиції опорного півзахисника.

Деталі трансферу Зінченка

"Арсенал" готовий відпустити футболіста безкоштовно й вже пропонував його "Наполі". Однак високий оклад становить близько 7,8 млн фунтів на рік. Цей факт залишається ключовою перешкодою для потенційних покупців.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко в матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Якщо переговори завершаться успішно, Зінченко може змінити Лондон на Стамбул й опинитися під керівництвом тренера, який двічі вигравав Лігу чемпіонів та відомий умінням розкривати гравців на нових позиціях.

Нагадаємо, готується інший трансфер гравця збірної України, вже відома зарплата Іллі Забарного в "ПСЖ".

Головний тренер національної команди Сергій Ребров поділився думкою про зміну клубу Іллею Забарним.

Російські вболівальники обурюються з приводу трансферу Забарного, оскільки це позначиться на кар'єрі Матвія Сафонова.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
