Моурінью хоче бачити Зінченка у своїй команді

У Зінченка з'явився несподіваний варіант для трансферу
Лідер збірної України Олександр Зінченко опинився у списку трансферних цілей "Фенербахче". Турецький клуб розраховує скористатися готовністю "Арсеналу" розлучитися із захисником уже цього літа.
"Жовті канарки" мають намір найближчим часом провести переговори щодо умов контракту з 28-річним півзахисником, чий поточний договір із "канонірами" закінчується влітку 2026 року, повідомляє TRT Spor.
Жозе Моурінью особисто схвалив можливе посилення. Наставник "Фенербахче" цінує універсалізм Олександра Зінченка та його восьмирічний досвід в АПЛ, плануючи використовувати гравця на позиції опорного півзахисника.
Деталі трансферу Зінченка
"Арсенал" готовий відпустити футболіста безкоштовно й вже пропонував його "Наполі". Однак високий оклад становить близько 7,8 млн фунтів на рік. Цей факт залишається ключовою перешкодою для потенційних покупців.
Якщо переговори завершаться успішно, Зінченко може змінити Лондон на Стамбул й опинитися під керівництвом тренера, який двічі вигравав Лігу чемпіонів та відомий умінням розкривати гравців на нових позиціях.
Нагадаємо, готується інший трансфер гравця збірної України, вже відома зарплата Іллі Забарного в "ПСЖ".
Головний тренер національної команди Сергій Ребров поділився думкою про зміну клубу Іллею Забарним.
Російські вболівальники обурюються з приводу трансферу Забарного, оскільки це позначиться на кар'єрі Матвія Сафонова.
Читайте Новини.LIVE!