Головна Спорт Стали відомі деталі любовного трикутника Зінченків та Борячука

Стали відомі деталі любовного трикутника Зінченків та Борячука

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 08:23
Як Влада Седан розірвала дружбу Зінченка з Борячуком — деталі історії
Влада та Олександр Зінченки. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Загальновідомий факт, що півзахисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко відбив свою дружину Владу у друга Андрія Борячука. Однак деталі цієї історії були невідомі.

Першою про любовний трикутник розповіла колишня дівчина півзахисника "Колоса" Даниїла Алефіренка та нападника "Динамо" Едуардо Герреро Крістіна Крижановська, передає Blik.

Влада и Александр Зинчено
Влада та Олександр Зінченко з дітьми. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Чому Седан зруйнувала дружбу Зінченка та Борячука

За словами Крижановської, спочатку Влада перебувала у стосунках із Борячуком, але з часом її увагу все більше привертав Зінченко.

Коли ж Влада перемикнулася на Олександра, то вони разом під час шашликів вони ходили по дрова, а під столом трималися за руки.

"Коли ми сиділи компаніями, було видно, як Влада і Саша під столом труться ногами та постійно фліртують", — згадала Крижановська.

Крістіна вважає, що вибір Влади був обґрунтований прагненням до кар’єрного зростання та фінансової стабільності з боку більш успішного партнера.

Вона розповіла історію, коли Влада попросила у Борячука 10 тисяч доларів на шопінг в Італії, але у того не було таких коштів.

"Зінченко був успішнішим. Це зіграло свою роль", — пояснила Крістіна.

Крижановська зізналася, що пара Зінченків їй симпатична, відзначаючи їхню харизму та взаєморозуміння, які помітні навіть на публічних заходах.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
