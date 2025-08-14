Як Влада Седан розірвала дружбу Зінченка з Борячуком — деталі історії

Влада та Олександр Зінченки. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Загальновідомий факт, що півзахисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко відбив свою дружину Владу у друга Андрія Борячука. Однак деталі цієї історії були невідомі.

Першою про любовний трикутник розповіла колишня дівчина півзахисника "Колоса" Даниїла Алефіренка та нападника "Динамо" Едуардо Герреро Крістіна Крижановська, передає Blik.

Влада та Олександр Зінченко з дітьми. Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Чому Седан зруйнувала дружбу Зінченка та Борячука

За словами Крижановської, спочатку Влада перебувала у стосунках із Борячуком, але з часом її увагу все більше привертав Зінченко.

Коли ж Влада перемикнулася на Олександра, то вони разом під час шашликів вони ходили по дрова, а під столом трималися за руки.

"Коли ми сиділи компаніями, було видно, як Влада і Саша під столом труться ногами та постійно фліртують", — згадала Крижановська.

Крістіна вважає, що вибір Влади був обґрунтований прагненням до кар’єрного зростання та фінансової стабільності з боку більш успішного партнера.

Вона розповіла історію, коли Влада попросила у Борячука 10 тисяч доларів на шопінг в Італії, але у того не було таких коштів.

"Зінченко був успішнішим. Це зіграло свою роль", — пояснила Крістіна.

Крижановська зізналася, що пара Зінченків їй симпатична, відзначаючи їхню харизму та взаєморозуміння, які помітні навіть на публічних заходах.

