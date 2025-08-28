В УЕФА состоялась жеребьевка Лиги чемпионов 2025/2026 — результаты

Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото: Reuters

В УЕФА состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2025/2026. В основной раунд попали 36 клубов, которые распределили на четыре корзины по девять команд.

Этот сезон Лиги чемпионов пройдет без украинских клубов, которые не прошли в основной раунд, сообщил портал Новини.LIVE.

Кака во время жеребьевки. Фото: Reuters

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Каждая из 36 команд сыграет на основном этапе восемь матчей — по две игры с представителями каждой корзины, четыре дома и четыре на выезде.

По результатам жеребьевки восемь лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е места будут соревноваться в 1/16 финала.

Шанс сыграть в Лиге чемпионов имеют украинские футболисты: Илья Забарный ("ПСЖ"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Андрей Лунин ("Реал"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Роман Яремчук ("Олимпиакос") и Алексей Кащук ("Карабах").

Точные даты матчей будут известны 30 августа.

Отметим, что финал турнира пройдет 30 мая 2026 года на "Пушкаш-Арене" в Будапеште.

Расписание матчей в корзине 1. Фото: УЕФА

Расписание матчей в корзине 2. Фото: УЕФА

Расписание матчей в корзине 3. Фото: УЕФА

Расписание матчей в корзине 4. Фото: УЕФА

