Стали відомі підсумки жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів

Стали відомі підсумки жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів

Дата публікації: 28 серпня 2025 22:54
В УЄФА відбулося жеребкування Ліги чемпіонів 2025/2026 — результати
Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

В УЄФА відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів 2025/2026. В основний раунд потрапили 36 клубів, які розподілили на чотири кошики по дев’ять команд.

Цей сезон Ліги чемпіонів пройде без українських клубів, які не пройшли в основний раунд, повідомив портал Новини.LIVE.

Жеребьевка Лиги чемпионов
Кака під час жеребкування. Фото: Reuters

Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Кожна з 36 команд зіграє на основному етапі вісім матчів — по два матчі з представниками кожного кошика, чотири удома та чотири на виїзді.

За результатами жеребкування вісім найкращих клубів одразу потраплять до 1/8 фіналу, а команди з 9-го по 24-те місця змагатимуться в 1/16 фіналу.

Шанс зіграти в Лізі чемпіонів мають українські футболісти: Ілля Забарний ("ПСЖ"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Андрій Лунін ("Реал"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Роман Яремчук ("Олімпіакос") та Олексій Кащук ("Карабах").

Точні дати матчів будуть відомі 30 серпня.

Зазначимо, що фінал турніру пройде 30 травня 2026 року на "Пушкаш-Арені" в Будапешті.

Жеребьевка Лиги чемпионов
Розклад матчів у кошику 1. Фото: УЄФА
Жеребьевка Лиги чемпионов
Розклад матчів у кошику 2. Фото: УЄФА
Жеребьевка Лиги чемпионов
Розклад матчів у кошику 3. Фото: УЄФА
Жеребьевка Лиги чемпионов
Розклад матчів у кошику 4. Фото: УЄФА

Нагадаємо, стрибун у висоту Олег Дорощук став другим у фіналі Діамантової ліги.

Австралійська легкоатлетка Нікола Оліслагерс розповіла про перемоги цього сезону.

Колишній чемпіон світу в боксі Василь Ломаченко вперше за тривалий час з'явився на публіці.

Ліга чемпіонів ПСЖ Реал Мадрид Арсенал Жеребкування українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
