В УЄФА відбулося жеребкування Ліги чемпіонів 2025/2026 — результати

Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

В УЄФА відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів 2025/2026. В основний раунд потрапили 36 клубів, які розподілили на чотири кошики по дев’ять команд.

Цей сезон Ліги чемпіонів пройде без українських клубів, які не пройшли в основний раунд, повідомив портал Новини.LIVE.

Кака під час жеребкування. Фото: Reuters

Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Кожна з 36 команд зіграє на основному етапі вісім матчів — по два матчі з представниками кожного кошика, чотири удома та чотири на виїзді.

За результатами жеребкування вісім найкращих клубів одразу потраплять до 1/8 фіналу, а команди з 9-го по 24-те місця змагатимуться в 1/16 фіналу.

Шанс зіграти в Лізі чемпіонів мають українські футболісти: Ілля Забарний ("ПСЖ"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Андрій Лунін ("Реал"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Роман Яремчук ("Олімпіакос") та Олексій Кащук ("Карабах").

Точні дати матчів будуть відомі 30 серпня.

Зазначимо, що фінал турніру пройде 30 травня 2026 року на "Пушкаш-Арені" в Будапешті.

Розклад матчів у кошику 1. Фото: УЄФА

Розклад матчів у кошику 2. Фото: УЄФА

Розклад матчів у кошику 3. Фото: УЄФА

Розклад матчів у кошику 4. Фото: УЄФА

