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Главная Спорт Стало известно, где пройдет матч сборной Украины против Франции

Стало известно, где пройдет матч сборной Украины против Франции

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 17:47
Украина — Франция в отборе ЧМ-2026 — где состоится игра
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины в сентябре стартует в отборе на чемпионат мира-2026. Команда проведет тяжелый матч с Францией, которая является одной из сильнейших в мире.

Украинская федерация футбола (УАФ) сообщила на своем сайте, где пройдет домашний матч.

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Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Где Украина сыграет против Франции

По информации УАФ, сборная Украины проведет домашний матч отбора к чемпионату мира-2026 против Франции 5 сентября на "Тарчинский Арена" в польском Вроцлаве.

Стадион, где пройдет матч, вмещает 45 105 зрителей. Арена является домашней для клуба "Шленск".

Ранее этот стадион трижды принимал матчи сборной Украины.

На этой арене 9 сентября 2023 года в рамках отбора к Евро-2024 Украина сыграла вничью с Англией (1:1). 26 марта 2024 года в финале плей-офф отбора Евро-2024 сине-желтые там победили Исландию (2:1).

Также 14 октября 2024 года в Лиге наций во Вроцлаве команда Реброва расписала ничью с Чехией (1:1).

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УАФ футбол Сборная Украины по футболу Сборная Франции по футболу чемпионат мира
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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