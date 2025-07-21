Україна — Франція у відборі ЧС-2026 — де відбудеться гра

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України у вересні стартує у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда проведе важкий матч з Францією, яка є однією з найсильніших у світі.

Українська федерація футболу (УАФ) повідомила на своєму сайті, де пройде домашній матч.

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Де Україна зіграє проти Франції

За інформацією УАФ, збірна України проведе домашній матч відбору до чемпіонату світу-2026 року проти Франції 5 вересня на "Тарчинський Арена" у польському Вроцлаві.

Стадіон, де пройде матч, вміщує 45 105 глядачів. Арена є домашньою для клубу "Шльонськ".

Раніше цей стадіон тричі приймав матчі збірної України.

На цій арені 9 вересня 2023 року в рамках відбору до Євро-2024 Україна зіграла внічию з Англією (1:1). 26 березня 2024 року у фіналі плей-оф відбору Євро-2024 синьо-жовті там перемогли Ісландію (2:1).

Також 14 жовтня 2024 року в Лізі націй у Вроцлаві команда Реброва розписала нічию з Чехією (1:1).

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