Україна — Франція у відборі ЧС-2026 — де відбудеться гра

Стало відомо, де пройде матч збірної України проти Франції
Збірна України у вересні стартує у відборі на чемпіонат світу-2026. Команда проведе важкий матч з Францією, яка є однією з найсильніших у світі.
Українська федерація футболу (УАФ) повідомила на своєму сайті, де пройде домашній матч.
Де Україна зіграє проти Франції
За інформацією УАФ, збірна України проведе домашній матч відбору до чемпіонату світу-2026 року проти Франції 5 вересня на "Тарчинський Арена" у польському Вроцлаві.
Стадіон, де пройде матч, вміщує 45 105 глядачів. Арена є домашньою для клубу "Шльонськ".
Раніше цей стадіон тричі приймав матчі збірної України.
На цій арені 9 вересня 2023 року в рамках відбору до Євро-2024 Україна зіграла внічию з Англією (1:1). 26 березня 2024 року у фіналі плей-оф відбору Євро-2024 синьо-жовті там перемогли Ісландію (2:1).
Також 14 жовтня 2024 року в Лізі націй у Вроцлаві команда Реброва розписала нічию з Чехією (1:1).
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