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Стало известно, какая команда получила первый билет в плей-офф ЛЧ

28 ноября 2024 12:30
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ливерпуль стал первым клубом, вышедшим в плей-офф Лиги чемпионов
"Ливерпуль" отмечает забитый мяч. Фото: REUTERS/Molly Darlington
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Английский "Ливерпуль" продолжает разрывать всех на своем пути в обновленной Лиге чемпионов. Команда Арне Слота выиграла пять из пяти сыгранных матчей, пропустив лишь один мяч.

Таким образом, она первой досрочно вышла в плей-офф турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

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Теперь у "Ливерпуля" нет никаких шансов упасть ниже 24-го места, последнего, которое дает право на проход в матчи на выбывание.

Путь "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Первыми двумя соперниками были итальянские клубы "Милан" (3:1) и "Болонья" (2:0). Далее были обыграны немецкие клубы "Лейпциг" (1:0) и "Байер" (4:0).

В последнем на сегодня матче "Ливерпуль" дома справился с мадридским "Реалом", обыграв подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0.

Следующий матч подопечные Арне Слота сыграют 10 декабря против итальянской "Аталанты".

Ливерпуль
"Ливерпуль" во время матча с "Реалом". Фото: REUTERS/Lee Smith

На каком месте "Шахтер"

Донецкий клуб после драматического поражения от ПСВ на последних минутах занимает 26-ю позицию, имея в своем активе четыре очка. От проходного, 24 места, на котором сейчас находится мадридский "Реал", его отделяют 2 пункта. 

В следующем матче, который состоится 10 декабря, подопечным Пушича придется выдержать экзамен от мюнхенской "Баварии".

Напомним, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подверг критике Килиана Мбаппе после поражения от "Ливерпуля".

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