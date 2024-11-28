Ліверпуль став першим клубом, який вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів

Стало відомо, яка команда отримала перший квиток до плей-оф ЛЧ
Англійський "Ліверпуль" продовжує розривати всіх на своєму шляху в оновленій Лізі чемпіонів. Команда Арне Слота виграла п'ять з п'яти зіграних матчів, пропустивши лише один м'яч.
Таким чином, вона першою достроково вийшла до плей-оф турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.
Тепер "Ліверпуль" не має жодних шансів впасти нижче 24-го місця, останнього, яке дає право на прохід в матчі на вибування.
Шлях "Ліверпуля" у Лізі чемпіонів
Першими двома суперниками були італійські клуби "Мілан" (3:1) та "Болонья" (2:0). Далі були обіграні німецькі клуби "Лейпциг" (1:0) та "Баєр" (4:0).
У останньому на сьогодні матчі "Ліверпуль" вдома впорався з мадридським "Реалом", обігравши підопічних Карло Анчелотті з рахунком 2:0.
Наступний матч підопічні Арне Слота зіграють 10 грудня проти італійської "Аталанти".
На якому місці "Шахтар"
Донецький клуб після драматичної поразки від ПСВ на останніх хвилинах займає 26 позицію, маючи у своєму активі чотири очки. Від прохідного, 24 місця, на якому зараз знаходиться мадридський "Реал", його відділяє два пункти.
У наступному поєдинку, який відбудеться 10 грудня, підопічним Пушича доведеться витримати екзамен від мюнхенської "Баварії".
Нагадаємо, головний тренер "Реала" Карло Анчелотті розкритикував Кіліана Мбаппе після поразки від "Ліверпуля".
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