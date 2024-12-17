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Стало известно, какой допинг мог принять Мудрик

17 декабря 2024 12:40
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Инсайдеры рассказали, какой препарат употреблял Михаил Мудрик
Игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинский футбол потряс серьезный скандал, связанный с игроком лондонского "Челси" Михаилом Мудриком. СМИ пишут, что он провалил тест на допинг.

В программе "ТаТоТаке" озвучили название наиболее вероятного препарата, который мог употреблять Мудрик. И назвали этот препарат "фуфлом".

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Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10

Какой препарат употреблял Мудрик

"Из информации, поступающей от наших источников, велика вероятность, что запрещенным препаратом, обнаруженным в крови Михаила Мудрика, является мельдоний (милдронат), запрещенный ВАДА с 1 января 2016 года", — сообщили в программе.

Милдронат рассматривается как модулятор метаболизма, подобный инсулину. Он рекомендуется, прежде всего, для комплексной терапии ишемической болезни сердца.

"Считается, что в случае применения милдроната организм тренируется выдерживать нагрузку, экономно использовать кислород и быстро восстанавливать энергетические резервы, чтобы подготовиться к новым нагрузкам. Однако эффект не доказан", — добавили инсайдеры.

С мельдонием связан грандиозный скандал, завершившийся отстранением от соревнований и дисквалификацией кучи российских спортсменов. Среди них известной российской теннисистки Марии Шараповой.

Инсайдеры обратились к одному из украинских спортивных медиков за комментарием по этому препарату. Он назвал мельдоний "фуфлом".

"Его пачками принимали в старые времена и от сердца как кардиопротектор, и от алкоголизма, от всего чего угодно, но он не обладает заявленными чудо-свойствами. Одно сплошное плацебо", — резюмировал он.

Напомним, украинский форвард "Челси" Михаил Мудрик провалил тест на допинг.

Михаил Мудрик может сменить клуб и переехать играть в Германию.

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси

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