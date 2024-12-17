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Стало відомо, який допінг міг прийняти Мудрик

17 грудня 2024 12:40
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Інсайдери розповіли, який препарат вживав Михайло Мудрик
Гравець лондонського "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Український футбол сколихнув серйозний скандал, пов'язаний з гравцем лондонського "Челсі" Михайлом Мудриком. ЗМІ пишуть, що він провалив тест на допінг.

У програмі "ТаТоТаке" озвучили назву найбільш вірогідного препарату, який міг вживати Мудрик. І назвали цей препарат "фуфлом".

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Михайло Мудрик
Михайло Мудрик у збірній України. Фото: instagram.com/mmudryk10

Який препарат вживав Мудрик

"З інформації, яка надходить від наших джерел, велика ймовірність, що забороненим препаратом, який виявили в крові Михайла Мудрика, є мельдоній (мілдронат), заборонений ВАДА з 1 січня 2016 року", — повідомили у програмі. 

 Мілдронат розглядається як модулятор метаболізму, подібний до інсуліну. Він рекомендується насамперед для комплексної терапії ішемічної хвороби серця. 

"Вважається, що в разі застосування мілдронату організм тренується витримувати навантаження, економно використовувати кисень і швидко відновлювати енергетичні резерви, щоб підготуватися до нових навантажень. Однак ефект не доведений", — додали інсайдери. 

З мельдонієм пов'язаний грандіозний скандал, який завершився відстороненням від змагань та дискваліфікацією купи російських спортсменів. У тому числі відомої російської тенісистки Марії Шарапової. 

Інсайдери звернулись до одного із українських спортивних медиків за коментарем щодо цього препарату. Він назвав мельдоній "фуфлом".

"Його пачками приймали в старі часи і від серця як кардіопротектор, і від алкоголізму, від усього чого завгодно, але він не володіє заявленими чудо-властивостями. Одне суцільне плацебо", — резюмував він. 

Нагадаємо, український форвард "Челсі" Михайло Мудрик провалив тест на допінг

Михайло Мудрик може змінити клуб та переїхати грати до Німеччини. 

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спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі

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