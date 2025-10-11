Видео
Україна
Видео

Стало известно, кто стал Львом матча Исландия — Украина

Стало известно, кто стал Львом матча Исландия — Украина

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 01:05
Малиновский стал львом матча Исландия — Украина в отборе ЧМ-2026
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины в третьем туре группового раунда квалификации чемпионата мира-2026 сыграла против Исландии. Подопечные Сергея Реброва победили со счетом 5:3.

После игры был определен обладатель награды "Лев матча", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто был лучшим игроком матча

Болельщики проголосовали за полузащитника Руслана Малиновского, который сделал дубль в первом тайме, но был почти незаметным во втором.

Исландия - Украина
Руслан Малиновский стал Львом матча. Фото: УАФ

Малиновского год не вызывали в сборную Украины, поскольку легионер "Дженоа" часто был травмирован. В этом сезоне Руслан вернулся и сразу стал основным в своей команде.

Статистический портал WhoScored признал Малиновского вторым лучшим игроком в составе сборной Украины — 8.2 балла. Он уступил лишь Виталию Миколенко — 8.3.

Ближайшими преследователями Виталия и Руслана стали Иван Калюжный — 7.8, Назар Волошин и Олег Очеретько — по 7.2.

Напомним, футболист национальной команды Украины Михаил Мудрик снова попробовал себя в новой роли во время пребывания в Лондоне.

Бывшая легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал специалиста, который, по его мнению, подходит клубу больше всего.

Футболист сборной Украины Илья Забарный поднялся в цене — теперь его трансферная стоимость составляет 55 миллионов евро.

футбол Сборная Украины по футболу Исландия Руслан Малиновский ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
