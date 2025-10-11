Маліновський став левом матчу Ісландія — Україна у відборі ЧС-2026

Гравці збірної України. Фото: УАФ

Збірна України в третьому турі групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2026 зіграла проти Ісландії. Підопічні Сергія Реброва перемогли з рахунком 5:3.

Після гри було визначено власника нагороди "Лев матчу", повідомив портал Новини.LIVE.

Хто був найкращим гравцем матчу

Уболівальники проголосували за півзахисника Руслана Маліновського, що зробив дубль в першому таймі, але був майже непомітним у другому.

Руслан Маліновський став Левом матчу. Фото: УАФ

Маліновського рік не викликали в збірну України, оскільки легіонер "Дженоа" часто був травмований. Цього сезону Руслан повернувся та відразу став основним у своїй команді.

Статистичний портал WhoScored визнав Маліновського другим кращим гравцем у складі збірної України — 8.2 бали. Він поступився лише Віталію Миколенку — 8.3.

Найближчими переслідувачами Віталія та Руслана стали Іван Калюжний — 7.8, Назар Волошин та Олег Очеретько — по 7.2.

