Стало відомо, хто став Левом матчу Ісландія — Україна

Стало відомо, хто став Левом матчу Ісландія — Україна

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 01:05
Маліновський став левом матчу Ісландія — Україна у відборі ЧС-2026
Гравці збірної України. Фото: УАФ

Збірна України в третьому турі групового раунду кваліфікації чемпіонату світу-2026 зіграла проти Ісландії. Підопічні Сергія Реброва перемогли з рахунком 5:3.

Після гри було визначено власника нагороди "Лев матчу", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто був найкращим гравцем матчу

Уболівальники проголосували за півзахисника Руслана Маліновського, що зробив дубль в першому таймі, але був майже непомітним у другому.

Исландия - Украина
Руслан Маліновський став Левом матчу. Фото: УАФ

Маліновського рік не викликали в збірну України, оскільки легіонер "Дженоа" часто був травмований. Цього сезону Руслан повернувся та відразу став основним у своїй команді.

Статистичний портал WhoScored визнав Маліновського другим кращим гравцем у складі збірної України — 8.2 бали. Він поступився лише Віталію Миколенку — 8.3.

Найближчими переслідувачами Віталія та Руслана стали Іван Калюжний — 7.8, Назар Волошин та Олег Очеретько — по 7.2.

футбол Збірна України з футболу Ісландія Руслан Маліновський ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
