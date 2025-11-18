Уордли стал новым чемпионом WBO после отказа Усика

Александр Усик. Фото: Reuters

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик отказался от чемпионского титула WBO. Украинец не захотел защищать титул в бою против британца Фабио Уордли.

Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Фабио Уордли. Фото: instagram.com/fabiowardley

Титул Усика отдали его сопернику

Уордли официально стал новым чемпионом WBO в супертяжелом весе. Британец имел статус временного чемпиона, но получил полноценный пояс после того, как Усик добровольно отказался от титула.

Путь Уордли к чемпионству начался в марте, когда он досрочно победил Джозефа Паркера — бой остановили в 11-м раунде.

Фрэнк Уоррен, промоутер британца, эмоционально отреагировал на новый статус своего подопечного.

"Британия имеет нового чемпиона мира в супертяжелом весе и новую звезду. Это одна из самых невероятных историй, которые я видел за 45 лет в боксе. Впереди у Уордли огромные бои в 2026 году и защита титула WBO", — сказал Уоррен.

Сам Уордли коротко, но ярко подтвердил чемпионство в соцсетях:

"И новый титул", — написал Уордли.

