Уордли стал новым чемпионом WBO после отказа Усика

Стало известно, кто вместо Усика стал чемпионом мира по боксу
Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик отказался от чемпионского титула WBO. Украинец не захотел защищать титул в бою против британца Фабио Уордли.
Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.
Титул Усика отдали его сопернику
Уордли официально стал новым чемпионом WBO в супертяжелом весе. Британец имел статус временного чемпиона, но получил полноценный пояс после того, как Усик добровольно отказался от титула.
Путь Уордли к чемпионству начался в марте, когда он досрочно победил Джозефа Паркера — бой остановили в 11-м раунде.
Фрэнк Уоррен, промоутер британца, эмоционально отреагировал на новый статус своего подопечного.
"Британия имеет нового чемпиона мира в супертяжелом весе и новую звезду. Это одна из самых невероятных историй, которые я видел за 45 лет в боксе. Впереди у Уордли огромные бои в 2026 году и защита титула WBO", — сказал Уоррен.
Сам Уордли коротко, но ярко подтвердил чемпионство в соцсетях:
"И новый титул", — написал Уордли.
