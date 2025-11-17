Усик отказался от титула WBO и потерял статус абсолютного чемпиона

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик больше не обладает этим статусом. Боксер также решил не давать шанс временному чемпиону WBO Фабио Уордли.

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отказе Усика от их титула.

Реклама

Читайте также:

Александр Усик. Фото: Reuters

Усик больше не является абсолютным чемпионом мира

WBO подтвердила, что получила письмо от команды украинца относительно будущего титула.

В своем официальном заявлении WBO отметила, что глубоко польщена возможностью иметь такого чемпиона, который олицетворяет дисциплину, патриотизм и спортивное величие. Организация подчеркнула, что Усик является гордостью украинского народа и настоящим глобальным амбассадором бокса.

Президент WBO Густаво Оливиери назвал Усика "чемпионом чемпионов", отметив его непобедимый путь, завоевание титулов в двух весовых категориях и статус одного из величайших боксеров современной эпохи.

В заявлении подчеркивается, что решение Усика — не прощание, а "уважительная пауза", и двери WBO всегда оставляют открытыми для украинца и его команды.

Организация пожелала успехов Усику в дальнейших профессиональных и личных начинаниях, подчеркнув, что его место в истории WBO навсегда обеспечено.

На текущий момент у Усика остаются титулы WBC, WBA, IBF, которые дают ему статус линейного чемпиона.

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил футболистов за выступление в матче против Исландии.

Жена Александра Зинченко Влада обратилась к Александру Зубкову.

Бывшая участница шоу "Холостяк" после вылета из проекта вышла замуж за футболиста.