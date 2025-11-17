Усик відмовився від титулу WBO і втратив статус абсолютного чемпіона

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик більше не володіє цим статусом. Боксер також вирішив не давати шанс тимчасовому чемпіону WBO Фабіо Вордлі.

Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила про відмову Усика від їх титулу.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик більше не є абсолютним чемпіоном світу

WBO підтвердила, що отримала лист від команди українця щодо майбутнього титулу.

У своїй офіційній заяві WBO наголосила, що глибоко вшанована можливістю мати такого чемпіона, який уособлює дисципліну, патріотизм та спортивну велич. Організація підкреслила, що Усик є гордістю українського народу та справжнім глобальним амбасадором боксу.

Президент WBO Густаво Олівієрі назвав Усика "чемпіоном чемпіонів", відзначивши його непереможний шлях, завоювання титулів у двох вагових категоріях і статус одного з найвидатніших боксерів сучасної епохи.

У заяві підкреслюється, що рішення Усика — не прощання, а "поважна пауза", і двері WBO завжди залишають відкритими для українця та його команди.

Організація побажала успіхів Усику в подальших професійних і особистих починаннях, наголосивши, що його місце в історії WBO назавжди забезпечене.

На цю мить у Усика залишаються титули WBC, WBA, IBF, які дають йому статус лінійного чемпіона.

