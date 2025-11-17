Відео
Головна Спорт Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу з боксу

Усик офіційно перестав бути чемпіоном світу з боксу

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 23:06
Оновлено: 23:09
Усик відмовився від титулу WBO і втратив статус абсолютного чемпіона
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик більше не володіє цим статусом. Боксер також вирішив не давати шанс тимчасовому чемпіону WBO Фабіо Вордлі.

Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила про відмову Усика від їх титулу.

Читайте також:
Александр Усик
Усик більше не є абсолютним чемпіоном світу

Усик більше не є абсолютним чемпіоном світу

WBO підтвердила, що отримала лист від команди українця щодо майбутнього титулу.

У своїй офіційній заяві WBO наголосила, що глибоко вшанована можливістю мати такого чемпіона, який уособлює дисципліну, патріотизм та спортивну велич. Організація підкреслила, що Усик є гордістю українського народу та справжнім глобальним амбасадором боксу.

Президент WBO Густаво Олівієрі назвав Усика "чемпіоном чемпіонів", відзначивши його непереможний шлях, завоювання титулів у двох вагових категоріях і статус одного з найвидатніших боксерів сучасної епохи.

У заяві підкреслюється, що рішення Усика — не прощання, а "поважна пауза", і двері WBO завжди залишають відкритими для українця та його команди.

Організація побажала успіхів Усику в подальших професійних і особистих починаннях, наголосивши, що його місце в історії WBO назавжди забезпечене.

На цю мить у Усика залишаються титули WBC, WBA, IBF, які дають йому статус лінійного чемпіона.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко подякував футболістам за виступ в матчі проти Ісландії.

Дружина Олександра Зінченка Влада звернулася до Олександра Зубкова.

Колишня учасниця шоу "Холостяк" після вильоту з проєкту вийшла заміж за футболіста.

Олександр Усик бокс WBO суперважка вага українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
