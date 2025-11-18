Вордлі став новим чемпіоном WBO після відмови Усика

Стало відомо, хто замість Усика став чемпіоном світу з боксу
Об'єднаний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відмовився від чемпіонського титулу WBO. Українець не захотів захищати титул в бою проти британця Фабіо Вордлі.
Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.
Титул Усика віддали його супернику
Вордлі офіційно став новим чемпіоном WBO у надважкій вазі. Британець мав статус тимчасового чемпіона, але отримав повноцінний пояс після того, як Усик добровільно відмовився від титулу.
Шлях Вордлі до чемпіонства розпочався у березні, коли він достроково переміг Джозефа Паркера — бій зупинили в 11-му раунді.
Френк Воррен, промоутер британця, емоційно відреагував на новий статус свого підопічного.
"Британія має нового чемпіона світу у надважкій вазі та нову зірку. Це одна з найнеймовірніших історій, які я бачив за 45 років у боксі. Попереду у Вордлі величезні бої у 2026 році та захист титулу WBO", — сказав Воррен.
Сам Вордлі коротко, але яскраво підтвердив чемпіонство у соцмережах:
"І новий титул", — написав Вордлі.
Нагадаємо, глава УАФ Андрій Шевченко звернувся до гравців після виходу в плей-оф відбору на ЧС-2026.
Популярна дружина Олександра Зінченка Влада відреагувала на гол Олександра Зубкова.
Колишня зірка шоу "Холостяк" після відходу з проєкту одружилася зі спортсменкою.
Читайте Новини.LIVE!