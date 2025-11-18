Відео
Головна Спорт Стало відомо, хто замість Усика став чемпіоном світу з боксу

Стало відомо, хто замість Усика став чемпіоном світу з боксу

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 01:02
Оновлено: 01:02
Вордлі став новим чемпіоном WBO після відмови Усика
Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відмовився від чемпіонського титулу WBO. Українець не захотів захищати титул в бою проти британця Фабіо Вордлі.

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Фабіо Вордлі. Фото: instagram.com/fabiowardley

Титул Усика віддали його супернику

Вордлі офіційно став новим чемпіоном WBO у надважкій вазі. Британець мав статус тимчасового чемпіона, але отримав повноцінний пояс після того, як Усик добровільно відмовився від титулу.

Шлях Вордлі до чемпіонства розпочався у березні, коли він достроково переміг Джозефа Паркера — бій зупинили в 11-му раунді.

Френк Воррен, промоутер британця, емоційно відреагував на новий статус свого підопічного.

"Британія має нового чемпіона світу у надважкій вазі та нову зірку. Це одна з найнеймовірніших історій, які я бачив за 45 років у боксі. Попереду у Вордлі величезні бої у 2026 році та захист титулу WBO", — сказав Воррен.

Сам Вордлі коротко, але яскраво підтвердив чемпіонство у соцмережах:

"І новий титул", — написав Вордлі.

Олександр Усик бокс професійний бокс українські боксери Фабіо Вордлі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
