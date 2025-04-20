Карло Анчелотти могут уволить из Реала после матча с Атлетиком Бильбао

Карло Анчелотти после поражения "Арсенала" пожал руку Микелю Артети. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" сильно зашаталось место под главным тренером Карло Анчелотти. В ближайшее время тренера могут уволить.

Об этом сообщил портал Relevo.

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Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Клуб может попрощаться с Анчелотти

Источник рассказал, что Анчелотти может покинуть пост главного тренера клуба после матча 32-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао.

Президент клуба Флорентино Перес рассматривает вариант с увольнением Анчелотти в случае поражения против Бильбао.

Контракт 65-летнего итальянца действует до 30 июня 2026 года, но в клубе готовы расстаться с тренером раньше.

Летом одним из кандидатов на замену Анчелотти является наставник леверкузенского "Байера" и бывший игрок "Реала" Хаби Алонсо. Однако в СМИ также появляется имя Юргена Клоопа.

Карло во второй раз возглавил "Реал" в июне 2021 года и выиграл с ними 11 трофеев, среди которых две Ла Лиги, две Лиги чемпионов. Проблемы у клуба начались в этом сезоне — они вылетели из ЛЧ и отстают в чемпионате от "Барселоны".

Матч против "Атлетика" Бильбао будет ключевым для Анчелотти и для надежд клуба на чемпионство.

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