Карло Анчелотті можуть звільнити з Реала після матчу з Атлетіком Більбао

Карло Анчелотті після поразки "Арсеналу" потиснув руку Мікелю Артеті. Фото: Reuters

В мадридському "Реалі" сильно захиталось місце під головним тренером Карло Анчелотті. Найближчим часом тренера можуть звільнити.

Про це повідомив портал Relevo.

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Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Клуб може попрощатися з Анчелотті

Джерело розповіло, що Анчелотті може залишити посаду головного тренера клубу після матчу 32-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетіка" з Більбао.

Президент клубу Флорентіно Перес розглядає варіант зі звільненням Анчелотті у разі поразки проти Більбао.

Контракт 65-річного італійця діє до 30 червня 2026 року, але в клубі готові розлучитися з тренером раніше.

Влітку одним із кандидатів на заміну Анчелотті є наставник леверкузенського "Баєра" та колишній гравець "Реала" Хабі Алонсо. Однак у ЗМІ також з'являється ім'я Юргена Клоопа.

Карло вдруге очолив "Реал" у червні 2021 року та виграв з ними 11 трофеїв, серед яких дві Ла-Ліги, дві Ліги чемпіонів. Проблеми у клубу почались цього сезону — вони вилетіли з ЛЧ та відстають в чемпіонаті від "Барселони".

Матч проти "Атлетіка" Більбао буде ключовим для Анчелотті та для надій клубу на чемпіонство.

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