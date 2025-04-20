Карло Анчелотті можуть звільнити з Реала після матчу з Атлетіком Більбао

Стало відомо, коли Реал звільнить Анчелотті
В мадридському "Реалі" сильно захиталось місце під головним тренером Карло Анчелотті. Найближчим часом тренера можуть звільнити.
Про це повідомив портал Relevo.
Клуб може попрощатися з Анчелотті
Джерело розповіло, що Анчелотті може залишити посаду головного тренера клубу після матчу 32-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетіка" з Більбао.
Президент клубу Флорентіно Перес розглядає варіант зі звільненням Анчелотті у разі поразки проти Більбао.
Контракт 65-річного італійця діє до 30 червня 2026 року, але в клубі готові розлучитися з тренером раніше.
Влітку одним із кандидатів на заміну Анчелотті є наставник леверкузенського "Баєра" та колишній гравець "Реала" Хабі Алонсо. Однак у ЗМІ також з'являється ім'я Юргена Клоопа.
Карло вдруге очолив "Реал" у червні 2021 року та виграв з ними 11 трофеїв, серед яких дві Ла-Ліги, дві Ліги чемпіонів. Проблеми у клубу почались цього сезону — вони вилетіли з ЛЧ та відстають в чемпіонаті від "Барселони".
Матч проти "Атлетіка" Більбао буде ключовим для Анчелотті та для надій клубу на чемпіонство.
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